La inesperada complicación que dejó a la figura de Suiza sin viajar al Mundial 2026
Breel Embolo no pudo abordar el vuelo rumbo a Estados Unidos debido a un inconveniente migratorio que encendió las alarmas en la previa de la Copa del Mundo.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya entró en su tramo final y la mayoría de las selecciones comenzaron a instalarse en Norteamérica para ultimar detalles antes del debut. Sin embargo, en Suiza surgió una preocupación inesperada cuando uno de sus futbolistas más importantes quedó imposibilitado de viajar junto al resto de la delegación. El protagonista de la situación es Breel Embolo, delantero del Stade Rennes y una de las máximas figuras del conjunto dirigido por Murat Yakin.
El atacante debía trasladarse con sus compañeros hacia California, donde el seleccionado establecerá su centro de operaciones durante el torneo, pero un problema burocrático de último momento frustró su partida. Según trascendió, la autorización de ingreso a Estados Unidos que había sido aprobada previamente fue sometida a una nueva revisión por parte de las autoridades migratorias.
La modificación llegó pocas horas antes del vuelo y dejó al futbolista sin la documentación necesaria para embarcar junto al resto del plantel. La noticia generó sorpresa dentro de la delegación suiza, que ya tenía planificado el viaje completo con los 26 convocados. Incluso, la propia federación confirmó que la autorización se encontraba inicialmente validada y que el cambio de situación se produjo el mismo día de la partida.
A partir de ese momento comenzaron las gestiones para intentar resolver el inconveniente lo antes posible. La imagen más representativa del episodio llegó desde el propio avión. Una fotografía difundida por la selección mostró al grupo instalado en la aeronave con un asiento vacío reservado para Embolo. El gesto estuvo acompañado por un mensaje cargado de optimismo.
“Un asiento vacío, pero no por mucho tiempo. Nos vemos pronto Breel Embolo”, publicaron en las redes oficiales del seleccionado. Lejos de generar un clima de alarma, la Asociación Suiza de Fútbol buscó transmitir tranquilidad. Desde la entidad consideran que la situación podrá solucionarse en los próximos días y mantienen la confianza de que el delantero se incorporará a tiempo para participar de la Copa del Mundo.
Aun así, la ausencia temporal del atacante no deja de ser una preocupación importante. Embolo es uno de los jugadores más experimentados del plantel y una de las principales cartas ofensivas del equipo. Nacido en Camerún y nacionalizado suizo, acumula 86 partidos internacionales y 24 goles con la camiseta de la selección.
Esos números adquieren todavía más relevancia al observar la actual convocatoria. Entre los futbolistas incluidos en la lista para el Mundial, nadie convirtió más tantos que él. Además, dentro de la tabla histórica de goleadores de Suiza, solamente es superado por Xherdan Shaqiri y Haris Seferovic, dos futbolistas que no forman parte del plantel que disputará el torneo.
La trayectoria de Embolo también explica su importancia dentro del grupo. Tras destacarse en distintos clubes europeos, logró consolidarse como una referencia ofensiva tanto en el fútbol francés como en la selección nacional. Su capacidad física, experiencia internacional y presencia en el área lo transformaron en una pieza clave para las aspiraciones suizas.
Suiza integrará el Grupo B junto a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar. Sobre el papel aparece como uno de los principales candidatos a avanzar a los octavos de final, aunque el objetivo es mucho más ambicioso. El seleccionado europeo pretende romper la barrera histórica de los cuartos de final y dejar atrás una serie de participaciones en las que quedó eliminado en instancias tempranas.
Por ese motivo, la rápida resolución del caso Embolo resulta fundamental. El delantero se preparaba para disputar su tercera Copa del Mundo y llegaba al torneo como una de las figuras más importantes de la generación actual. Mientras las autoridades trabajan para resolver los trámites pendientes, en Suiza esperan que el asiento vacío del avión sea apenas una anécdota y no el comienzo de un problema mayor en la previa del Mundial.
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