La inesperada complicación que dejó a la figura de Suiza sin viajar al Mundial 2026

“Un asiento vacío, pero no por mucho tiempo. Nos vemos pronto Breel Embolo”, publicaron en las redes oficiales del seleccionado. Lejos de generar un clima de alarma, la Asociación Suiza de Fútbol buscó transmitir tranquilidad. Desde la entidad consideran que la situación podrá solucionarse en los próximos días y mantienen la confianza de que el delantero se incorporará a tiempo para participar de la Copa del Mundo.

Aun así, la ausencia temporal del atacante no deja de ser una preocupación importante. Embolo es uno de los jugadores más experimentados del plantel y una de las principales cartas ofensivas del equipo. Nacido en Camerún y nacionalizado suizo, acumula 86 partidos internacionales y 24 goles con la camiseta de la selección.

Esos números adquieren todavía más relevancia al observar la actual convocatoria. Entre los futbolistas incluidos en la lista para el Mundial, nadie convirtió más tantos que él. Además, dentro de la tabla histórica de goleadores de Suiza, solamente es superado por Xherdan Shaqiri y Haris Seferovic, dos futbolistas que no forman parte del plantel que disputará el torneo.

breel embolo

La trayectoria de Embolo también explica su importancia dentro del grupo. Tras destacarse en distintos clubes europeos, logró consolidarse como una referencia ofensiva tanto en el fútbol francés como en la selección nacional. Su capacidad física, experiencia internacional y presencia en el área lo transformaron en una pieza clave para las aspiraciones suizas.

Suiza integrará el Grupo B junto a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar. Sobre el papel aparece como uno de los principales candidatos a avanzar a los octavos de final, aunque el objetivo es mucho más ambicioso. El seleccionado europeo pretende romper la barrera histórica de los cuartos de final y dejar atrás una serie de participaciones en las que quedó eliminado en instancias tempranas.

Por ese motivo, la rápida resolución del caso Embolo resulta fundamental. El delantero se preparaba para disputar su tercera Copa del Mundo y llegaba al torneo como una de las figuras más importantes de la generación actual. Mientras las autoridades trabajan para resolver los trámites pendientes, en Suiza esperan que el asiento vacío del avión sea apenas una anécdota y no el comienzo de un problema mayor en la previa del Mundial.