Ferrari blindó a Charles Leclerc: va por un récord de Michael Schumacher en la Fórmula 1

“No podría estar más feliz de continuar este camino con Ferrari. Para mí siempre ha sido mucho más que un simple equipo. Es al que he querido pertenecer y del que he soñado con formar parte desde que era niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia”, expresó el piloto tras oficializarse el acuerdo.

Leclerc también destacó el recorrido compartido con la escudería durante las últimas temporadas: “Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca. Estoy profundamente agradecido de que sigamos trabajando codo con codo para lograr nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello”, afirmó.

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Leclerc va por un récord de Michael Schumacher en Ferrari y la Fórmula 1

Aunque no se detalló la duración exacta del contrato, diversos medios especializados señalaron que la renovación extendería el vínculo más allá de 2030. Ese dato adquiere especial relevancia porque podría permitirle superar una marca histórica que actualmente pertenece a Michael Schumacher, considerado por muchos como el piloto más importante en la historia moderna de la escudería.

El alemán disputó 180 Grandes Premios con Ferrari y construyó una era dorada al conquistar cinco campeonatos mundiales consecutivos entre 2000 y 2004. Leclerc, por su parte, ya acumula 155 participaciones con el equipo italiano. Si continúa compitiendo varias temporadas más en Maranello, tendría grandes posibilidades de dejar atrás ese registro y transformarse en el piloto con más carreras disputadas para la escudería.

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En el aspecto económico, el monegasco también figura entre los pilotos mejor remunerados de la categoría. Distintos reportes indican que percibe alrededor de 34 millones de dólares por temporada, una cifra que lo ubica entre los salarios más elevados de la F1 actual, aunque todavía lejos de los ingresos que reciben figuras como Max Verstappen o su compañero Lewis Hamilton.

Mientras tanto, Ferrari continúa trabajando para volver a pelear por el campeonato. En la actual temporada, dominada por Mercedes, Leclerc ocupa los primeros puestos del campeonato y sigue siendo la principal esperanza de la escudería para recortar diferencias con los líderes. “Ser piloto de Ferrari es un sueño, pero también una responsabilidad que nunca doy por sentada. Seguiré dando absolutamente todo de mí para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, en lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia”, aseguró.

La renovación representa mucho más que una simple extensión contractual. Ferrari apuesta a construir su futuro alrededor de Leclerc y el piloto responde renovando su compromiso con el objetivo que persigue desde que era un niño: devolverle a la escudería italiana la gloria que supo disfrutar durante sus años más exitosos.