Comenzaron los rumores para reconstruir la Selección de Italia: Pep Guardiola, ¿el apuntado?
Un medio deportivo impulsó el nombre del técnico español para comandar la reconstrucción tras la ausencia en el Mundial 202. No hay contactos, pero sí un fuerte deseo.
La eliminación de Selección de Italia del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá dejó una herida profunda en el fútbol del país. En medio de ese escenario de crisis, comenzaron a surgir propuestas y nombres para encarar una reconstrucción que aparece como urgente. Entre ellos, uno sobresale por encima del resto: Pep Guardiola.
Según publicó el reconocido diario italiano La Gazzetta dello Sport, el actual entrenador del Manchester City no vería con malos ojos escuchar una eventual propuesta para dirigir a la Azzurra. Si bien el medio aclara que no existieron contactos formales, sugiere que las autoridades deberían avanzar antes de una fecha clave: el 22 de junio, cuando se llevarán a cabo elecciones en la federación.
La idea no surge solo desde lo deportivo, sino también desde un vínculo emocional. Guardiola tuvo un paso como futbolista por Italia, donde defendió las camisetas de Brescia y Roma, lo que alimenta la ilusión de un regreso en otro rol. Además, el propio técnico había dejado abierta la puerta en el pasado: "Quiero dirigir en una selección nacional en el futuro. El Mundial, la Eurocopa o la Copa América... Quiero experimentar esas emociones".
El contexto institucional también juega su papel. La federación atraviesa un proceso de renovación tras el fracaso deportivo, y la elección de un nuevo presidente podría marcar el rumbo. “El nuevo presidente federal debería priorizar una llamada para ver si estaría interesado”, señaló el medio italiano, reforzando la idea de que el tiempo para actuar es limitado.
A pesar del entusiasmo, la operación no sería sencilla: Guardiola tiene contrato vigente con el conjunto celeste hasta 2027 y ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de respetarlo. Y además, está en carrera para quedarse con el nuevo título de la Premier League. Sin embargo, el atractivo de liderar un proyecto de selección podría pesar en su decisión.
Dentro del ambiente italiano, el respaldo a su figura también comenzó a tomar fuerza. Leonardo Bonucci, referente histórico de la Selección, lo expresó con claridad: "Si queremos un cambio radical en la selección, diría que el hombre indicado es Pep Guardiola. Es muy difícil, pero soñar no cuesta nada". La frase sintetiza el momento: una combinación de necesidad, ilusión y una oportunidad que, aunque compleja, no deja de estar sobre la mesa.
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