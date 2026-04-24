Comenzaron los rumores para reconstruir la Selección de Italia: Pep Guardiola, ¿el apuntado?

A pesar del entusiasmo, la operación no sería sencilla: Guardiola tiene contrato vigente con el conjunto celeste hasta 2027 y ha manifestado en reiteradas ocasiones su intención de respetarlo. Y además, está en carrera para quedarse con el nuevo título de la Premier League. Sin embargo, el atractivo de liderar un proyecto de selección podría pesar en su decisión.

Dentro del ambiente italiano, el respaldo a su figura también comenzó a tomar fuerza. Leonardo Bonucci, referente histórico de la Selección, lo expresó con claridad: "Si queremos un cambio radical en la selección, diría que el hombre indicado es Pep Guardiola. Es muy difícil, pero soñar no cuesta nada". La frase sintetiza el momento: una combinación de necesidad, ilusión y una oportunidad que, aunque compleja, no deja de estar sobre la mesa.