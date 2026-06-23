Cómo está Cuti Romero tras salir tocado ante Austria: descartado para el próximo duelo
El defensor central dejó el campo ante Austria con molestias en la rodilla derecha y será evaluado por los médicos del seleccionado. No jugaría frente a Jordania.
La victoria de la Selección Argentina sobre Austria dejó una preocupación inesperada para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. Cristian "Cuti" Romero, una de las piezas fundamentales de la defensa albiceleste, tuvo que abandonar el encuentro durante el segundo tiempo tras sufrir un golpe en la rodilla derecha, una situación que inmediatamente encendió las alarmas dentro de la delegación argentina.
El defensor será sometido a distintos estudios médicos entre este martes y miércoles con el objetivo de determinar con precisión el estado de la articulación afectada. Sin embargo, las primeras sensaciones son positivas y existe optimismo respecto a que no se trate de una lesión importante que pueda comprometer su continuidad en el Mundial 2026.
La inquietud inicial estuvo vinculada principalmente con el historial reciente del futbolista. La molestia apareció en la misma rodilla que había sufrido un esguince del ligamento lateral durante la temporada con Tottenham en la Premier League. Por ese motivo, tanto el cuerpo médico como los integrantes del plantel siguieron de cerca la evolución del cordobés apenas finalizó el encuentro frente al conjunto austríaco.
Preocupación por el Cuti Romero en la Selección Argentina
Las imágenes posteriores al partido mostraron a Romero sentado en el banco de suplentes con hielo en la zona afectada, una escena que generó incertidumbre entre los hinchas argentinos. No obstante, con el paso de las horas comenzó a imponerse la tranquilidad. La decisión de reemplazarlo respondió más a una medida preventiva que a una imposibilidad física para continuar jugando.
El propio jugador se encargó de transmitir calma una vez terminado el compromiso. Con confianza y sin mostrar señales de preocupación, el marcador central explicó cómo se siente físicamente luego del golpe recibido: "Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo". Las declaraciones reforzaron la idea de que la situación no reviste gravedad.
De todas maneras, el cuerpo técnico no tiene intención de asumir riesgos innecesarios, especialmente considerando que Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J y la clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación. Todo indica que el defensor será preservado para el encuentro del próximo sábado frente a Jordania.
La intención es que complete su recuperación sin exigencias y llegue en óptimas condiciones al inicio de la fase eliminatoria, donde la exigencia aumentará considerablemente. La ausencia del zaguero abriría la puerta para el ingreso de Nicolás Otamendi al equipo titular. El experimentado defensor aparece como la principal alternativa para ocupar el sector derecho de la defensa y sumaría minutos importantes en un partido donde Scaloni ya anticipó que realizará varias modificaciones para administrar cargas.
Mientras tanto, el resto del grupo continúa trabajando con normalidad y enfocado en el cierre de la fase de grupos. Con la clasificación asegurada y el liderazgo confirmado, la principal preocupación pasa por llegar con todos los futbolistas disponibles a la instancia decisiva. En ese contexto, la evolución favorable de Romero representa una noticia alentadora para la Scaloneta, que sueña con seguir avanzando en el Mundial y defender con éxito el título conseguido cuatro años atrás.
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