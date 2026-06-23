Cómo está Cuti Romero tras salir tocado ante Austria: descartado para el próximo duelo

El propio jugador se encargó de transmitir calma una vez terminado el compromiso. Con confianza y sin mostrar señales de preocupación, el marcador central explicó cómo se siente físicamente luego del golpe recibido: "Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo". Las declaraciones reforzaron la idea de que la situación no reviste gravedad.

cuti romero lesion

De todas maneras, el cuerpo técnico no tiene intención de asumir riesgos innecesarios, especialmente considerando que Argentina ya aseguró el primer puesto del Grupo J y la clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación. Todo indica que el defensor será preservado para el encuentro del próximo sábado frente a Jordania.

La intención es que complete su recuperación sin exigencias y llegue en óptimas condiciones al inicio de la fase eliminatoria, donde la exigencia aumentará considerablemente. La ausencia del zaguero abriría la puerta para el ingreso de Nicolás Otamendi al equipo titular. El experimentado defensor aparece como la principal alternativa para ocupar el sector derecho de la defensa y sumaría minutos importantes en un partido donde Scaloni ya anticipó que realizará varias modificaciones para administrar cargas.

Embed "EN 3 O 4 DÍAS VOY A ESTAR BIEN"



Cuti explicó por qué salió vs. Austria, tras sentir una molestia en la rodilla derecha, y le llevó tranquilidad a toda Argentina



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Mientras tanto, el resto del grupo continúa trabajando con normalidad y enfocado en el cierre de la fase de grupos. Con la clasificación asegurada y el liderazgo confirmado, la principal preocupación pasa por llegar con todos los futbolistas disponibles a la instancia decisiva. En ese contexto, la evolución favorable de Romero representa una noticia alentadora para la Scaloneta, que sueña con seguir avanzando en el Mundial y defender con éxito el título conseguido cuatro años atrás.