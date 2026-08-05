Atento Inter: un gigante de España se suma la carrera para quedarse con Cuti Romero

La ficha de Romero es una de las más importantes dentro del plantel del Tottenham y su llegada obligaría al conjunto madrileño a realizar un esfuerzo económico considerable. Mateu Alemany, director deportivo del Atlético, trabaja sobre esta hoja de ruta y espera resolver algunas salidas antes de avanzar de manera definitiva por el defensor.

El Inter de Milán también quiere al Cuti Romero

Inter de Milán también se encuentra en la pelea y ya habría presentado una propuesta de 35 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables. De hecho, era uno de los clubes que más había avanzado por el bicampeón de América. La oferta del conjunto italiano representa una amenaza concreta para los españoles, aunque existe un factor que puede inclinar la balanza a favor del equipo de Simeone: la preferencia del propio Romero.

El Cuti nunca ocultó su deseo de jugar bajo las órdenes del entrenador argentino. El defensor ya había mostrado interés en llegar al Atlético durante la temporada pasada y su postura se convirtió en un elemento relevante para el club madrileño. Además, cuando Romero renovó su contrato con Tottenham hasta 2029 después de que su transferencia no se concretara, incluyó una cláusula especial que facilitaría una eventual salida ante propuestas provenientes de los tres principales clubes de LaLiga.