Atento Inter: un gigante de España se suma la carrera para quedarse con Cuti Romero
El club español prepara una oferta inicial cercana a los 30 millones de euros por el zaguero del Tottenham, que aparece como uno de los grandes objetivos del DT para reforzar la defensa.
El Atlético de Madrid volvió a la carga por Cristian “Cuti” Romero y prepara una nueva estrategia para intentar concretar uno de los grandes deseos de Diego Simeone. El conjunto español analiza presentar una primera oferta cercana a los 30 millones de euros al Tottenham por el defensor argentino, aunque sabe que la negociación exigirá una propuesta superior para convencer definitivamente al club inglés.
Romero, de 28 años, es un viejo objetivo del Colchonero. El interés del equipo dirigido por el Cholo no es nuevo y ya había quedado demostrado durante el mercado de pases anterior, cuando la dirigencia intentó avanzar por el zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina.
En aquella oportunidad, la operación no llegó a concretarse porque Spurs pretendía alrededor de 55 millones de euros. Ahora el escenario cambió: el club inglés estaría dispuesto a escuchar ofertas por una cifra cercana a los 40 millones, lo que volvió a poner al Cuti en el centro de los planes del conjunto madrileño.
Atlético de Madrid prepara una oferta por Cuti Romero
La intención inicial del Atlético sería presentar una propuesta de aproximadamente 30 millones de euros. La cifra, sin embargo, estaría por debajo de las pretensiones actuales del Tottenham, por lo que la negociación podría extenderse durante las próximas semanas. El club español tiene claro que deberá generar recursos para afrontar la incorporación.
Por ese motivo, las posibles salidas de Marcos Ruggeri y Nahuel Molina adquieren una importancia particular dentro de la planificación del mercado. Ruggeri está vinculado con una posible transferencia al Aston Villa, mientras que Molina aparece en el radar de la Roma. Ambas operaciones permitirían al Atlético de Madrid obtener ingresos y, al mismo tiempo, liberar espacio en la masa salarial.
La ficha de Romero es una de las más importantes dentro del plantel del Tottenham y su llegada obligaría al conjunto madrileño a realizar un esfuerzo económico considerable. Mateu Alemany, director deportivo del Atlético, trabaja sobre esta hoja de ruta y espera resolver algunas salidas antes de avanzar de manera definitiva por el defensor.
El Inter de Milán también quiere al Cuti Romero
Inter de Milán también se encuentra en la pelea y ya habría presentado una propuesta de 35 millones de euros fijos más otros cinco millones en variables. De hecho, era uno de los clubes que más había avanzado por el bicampeón de América. La oferta del conjunto italiano representa una amenaza concreta para los españoles, aunque existe un factor que puede inclinar la balanza a favor del equipo de Simeone: la preferencia del propio Romero.
El Cuti nunca ocultó su deseo de jugar bajo las órdenes del entrenador argentino. El defensor ya había mostrado interés en llegar al Atlético durante la temporada pasada y su postura se convirtió en un elemento relevante para el club madrileño. Además, cuando Romero renovó su contrato con Tottenham hasta 2029 después de que su transferencia no se concretara, incluyó una cláusula especial que facilitaría una eventual salida ante propuestas provenientes de los tres principales clubes de LaLiga.
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