Cómo fueron las horas previas al ACV de Locomotora Oliveras: "Levantame a las 9 que tengo que ir a jurar"

Y continuó: "Nos llamaron a nosotros y fue una negación total. La pude ver al día siguiente, porque pude hablar con ella. Hablaba, recordaba. Estaba confundida".

"El médico me llamó aparte y me dijo que había que esperar 72 horas, un período ventana. Me dijeron que iba a estar todo bien. Pasaron 40 horas y la tuvieron que operar de urgencia, por la inflamación y el edema que tenía. Ahora hay que esperar. Está estable, no está peor", expresó.

Al ser consultado sobre el día a día de la exboxeadora, su hermano respondió: "Está con asistencia mecánica y, después de 10 días, se la van a retirar; si mejora, se la irán sacando de a poco, evaluando si reacciona. Mi hermana es muy fuerte".

"Después de una operación tan grande, debe ser inducida a un coma por unos días. Le retiraron una parte del cráneo para liberar presión. El médico me dijo: día a día, hora a hora. No sabíamos que era hipertensa. Trabajé con ella muchos años, estábamos rodeados de médicos, pero no lo sabíamos", comentó.

locomotora oliveras

Qué dice el último parte médico de Locomotora Oliveras

Este domingo se difundió un nuevo parte médico firmado por el director del Hospital José María Cullen de Santa Fe, Dr. Bruno Moroni, donde se detalló que la exboxeadora continúa en “estado clínico se mantiene estable, aunque el pronóstico continúa siendo reservado”.

“El estado de la paciente es clínicamente estable, en similares condiciones a las informadas ayer”, remarcaron.

En tanto, desde el equipo médico insistieron en que sigue siendo crucial el seguimiento de su respuesta neurológica, lo que definirá las posibilidades de recuperación en los próximos días.

El miércoles, a Oliveras le realizaron una craniectomía descompresiva de urgencia, una intervención que busca aliviar la presión en el cerebro producto del ACV isquémico que sufrió el lunes. Desde entonces, permanece bajo cuidados intensivos y con monitoreo constante.