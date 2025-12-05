Cómo juega Austria, el primer rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

A su alrededor se ordena un equipo que corre, presiona, interpreta y acelera. En cuanto al liderazgo, aún con vaivenes físicos, la figura de David Alaba sigue ocupando un lugar central: es referencia, estructura emocional y símbolo del crecimiento del seleccionado.

En defensa, Austria se sostiene con líneas muy juntas, una estructura que busca reducir espacios y empujar al rival hacia decisiones incómodas. No se repliega: defiende para adelante, algo que en Eliminatorias le permitió recibir pocos goles y sostener su idea sin resignar agresividad. La consistencia en esa área es uno de los logros más notables del ciclo Rangnick, que transformó al equipo en uno de los más difíciles de vulnerar cuando mantiene su orden.

austria.jpg

La clasificación al Mundial también representó la confirmación de un proyecto a largo plazo y de una modernización que ya muestra resultados concretos. Esta Austria no es improvisación ni sorpresa: es el fruto de una planificación que apostó por un estilo europeo contemporáneo, basado en intensidad, presión organizada y verticalidad. Su regreso a la Copa del Mundo llega en el mejor momento de la última década y la convierte en un rival que obligará a Argentina a jugar concentrada desde el primer minuto.

No será un trámite para el campeón del mundo. Austria llega con una idea firme, mecanismos aceitados y la convicción de que puede competir contra cualquiera. Será un estreno de máxima exigencia, sin margen para relajación, ante un equipo que hizo de la incomodidad su principal arma. Argentina deberá imponer jerarquía, lectura táctica y calma ante un adversario que corre, presiona y golpea cuando encuentra espacios.