El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: quiénes son los rivales

Argentina sabía que no enfrentará en primera ronda a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, ni a España, Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, los otros equipos del Bombo 1.

En este caso, Argentina sabrá en qué grupo está: en el Grupo J

Bombo 2: Austria

Por el Bombo 2 a la Selección podía tocarle Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Austria y Australia. Estaban restringidos Colombia, Uruguay y Ecuador.

Finalmente, Austria es el rival europeo que le tocó al conjunto nacional.

Bombo 3: Argelia

Los posibles rivales de la Argentina eran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, siendo Paraguay el único excluido. Como curiosidad, podía volver tocarle Arabia como en Qatar 2022.

Sin embargo, el rival será Argelia.

Bombo 4: Jordania

Es el que generaba mayores dudas, ya que hay selecciones por confirmarse en las diferentes repescas. En este caso, las opciones para enfrentar a "Scaloneta" eran Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

Finalmente, Jordania es el rival final.

El Grupo J de la Argentina