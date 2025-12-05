El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026: quiénes son los rivales
El campeón del mundo arranca la carrera por la defensa del título, y este viernes conoció a sus rivales en el sorteo de la FIFA.
Se llevó a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que había expectativas por conocer todos los grupos, principalmente el de la Selección Argentina.
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realizó este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
La única certeza que tenía el conjunto de Lionel Scaloni, defensor del título, es que formaba parte del Bombo 1, por lo que es cabeza de serie. Y no, por las reglas del sorteo, no podía compartir grupo con equipos Conmebol.
Cómo quedó el grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Bombo 1: Argentina al Grupo J
Argentina sabía que no enfrentará en primera ronda a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, ni a España, Francia, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, los otros equipos del Bombo 1.
En este caso, Argentina sabrá en qué grupo está: en el Grupo J
Bombo 2: Austria
Por el Bombo 2 a la Selección podía tocarle Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Austria y Australia. Estaban restringidos Colombia, Uruguay y Ecuador.
Finalmente, Austria es el rival europeo que le tocó al conjunto nacional.
Bombo 3: Argelia
Los posibles rivales de la Argentina eran Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica, siendo Paraguay el único excluido. Como curiosidad, podía volver tocarle Arabia como en Qatar 2022.
Sin embargo, el rival será Argelia.
Bombo 4: Jordania
Es el que generaba mayores dudas, ya que hay selecciones por confirmarse en las diferentes repescas. En este caso, las opciones para enfrentar a "Scaloneta" eran Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A-D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.
Finalmente, Jordania es el rival final.
El Grupo J de la Argentina
- Argentina
- Argelia
- Austria
- Jordania
