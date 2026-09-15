Cómo juega Benín, el modesto rival de la Selección Argentina que coqueteó con el Mundial 2026
La selección africana se medirá ante la Albiceleste en la fecha FIFA de octubre tras haber quedado sin una clasificación histórica por una sanción de la FIFA.
La Selección Argentina ajusta detalles para una nueva ventana de amistosos internacionales y en el horizonte aparece un contrincante poco habitual. El próximo martes 6 de octubre, la Albiceleste recibirá en el Estadio Monumental a Benín, un seleccionado de África Occidental que se ubica en el puesto 93 del ranking FIFA y que viene de protagonizar una historia singular en las pasadas Eliminatorias de su continente.
Ubicado sobre el golfo de Guinea y con una población superior a los 14 millones de habitantes, la nación africana cuenta con Porto-Novo como capital oficial y Cotonú como motor económico. En el plano de la pelota, el combinado jamás logró disputar la fase final de una Copa del Mundo, aunque el camino rumbo a la edición 2026 lo tuvo como inesperado animador producto de un escritorio.
Benín, el rival de la Selección Argentina en la fecha FIFA y la sanción que casi lo lleva al Mundial
La ilusión de los Benineses se encendió en marzo de 2025 a raíz de un fallo disciplinario de la FIFA. Sudáfrica había superado 2-0 a Lesoto, pero la alineación indebida de Teboho Mokoena —quien debía cumplir una jornada de suspensión por amarillas— derivó en un castigo lapidario: le dieron el cruce por perdido 3-0 a los sudafricanos. El vuelco en el Grupo C dejó a Benín como puntero a falta de una jornada, dependiendo de sí mismo para lograr un pasaje inédito.
Sin embargo, el sueño se desmoronó en la jornada definitiva. El elenco beninés cayó duramente 4-0 frente a la Nigeria de Victor Osimhen, mientras que Sudáfrica goleó 3-0 a Ruanda para arrebatarle la cima y el pasaje directo. La derrota relegó al equipo a la tercera posición de la zona, dejándolo con las manos vacías y sin chances de playoffs.
Tras rozar la hazaña en su confederación, el conjunto africano afrontará una prueba de máxima jerarquía internacional. El choque frente al representativo argentino significará un hito para su historia deportiva, midiendo fuerzas ante el campeón del mundo en la cancha de River Plate.
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