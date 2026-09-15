Cómo juega Benín, el modesto rival de la Selección Argentina que coqueteó con el Mundial 2026

Benín, el rival de la Selección Argentina en la fecha FIFA y la sanción que casi lo lleva al Mundial

La ilusión de los Benineses se encendió en marzo de 2025 a raíz de un fallo disciplinario de la FIFA. Sudáfrica había superado 2-0 a Lesoto, pero la alineación indebida de Teboho Mokoena —quien debía cumplir una jornada de suspensión por amarillas— derivó en un castigo lapidario: le dieron el cruce por perdido 3-0 a los sudafricanos. El vuelco en el Grupo C dejó a Benín como puntero a falta de una jornada, dependiendo de sí mismo para lograr un pasaje inédito.