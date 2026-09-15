Chiqui Tapia confirmó cuándo será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

El mandamás de la casa madre del fútbol argentino difundió un mensaje en video donde dio los detalles del encuentro que marcará el cierre definitivo de una era dorada. La confirmación llega en el marco de la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni para encarar el inicio de un nuevo proceso futbolístico, luego de que el propio capitán enviara una emotiva carta anunciando su intención de ponerle fin a su etapa en el seleccionado.