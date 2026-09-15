Chiqui Tapia confirmó cuándo será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
El titular de la AFA publicó un video tras dar a conocer la lista de convocados para los próximos amistosos y dio detalles sobre el último partido de la Pulga.
La noticia que ningún hincha argentino quería escuchar terminó de tomar forma en las últimas horas. Tras conocerse la lista oficial de convocados para la seguidilla de tres partidos amistosos que afrontará el combinado nacional en el país, Claudio "Chiqui" Tapia rompió el silencio con una publicación en sus redes sociales y brindó precisiones sobre la despedida definitiva de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.
El mandamás de la casa madre del fútbol argentino difundió un mensaje en video donde dio los detalles del encuentro que marcará el cierre definitivo de una era dorada. La confirmación llega en el marco de la preparación del equipo dirigido por Lionel Scaloni para encarar el inicio de un nuevo proceso futbolístico, luego de que el propio capitán enviara una emotiva carta anunciando su intención de ponerle fin a su etapa en el seleccionado.
Chiqui Tapia confirmó cuándo será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
"A todos los hinchas de la Selección Argentina quiero comunicarles que después de una charla que hemos tenido con el técnico de la Selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra Selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre acá, en Argentina", expresó el Chiqui.
La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina el 6 de octubre en el Monumental ante Benín
El esperado último baile del astro rosarino tendrá lugar el próximo 6 de octubre. El escenario elegido para la emotiva jornada será el Estadio Monumental, en el marco del encuentro amistoso que el elenco de Lionel Scaloni disputará frente al seleccionado de Benín, cerrando la ventana internacional de compromisos disputados en el país.
Para engalanar una noche histórica, la AFA prepara un despliegue a la altura de la leyenda. En ese sentido, la casa madre de la calle Viamonte extendió una invitación formal a todos los integrantes del plantel de campeones del mundo de Qatar 2022 junto a sus respectivas familias. El objetivo apunta a reunir al grupo que alcanzó la gloria en tierras árabes para acompañar al capitán en sus últimos minutos con la camiseta nacional.
El anuncio generó una inmediata repercusión en el ámbito deportivo y en las redes sociales, donde los fanáticos ya comienzan a preparar la despedida. El cruce ante el conjunto africano no solo bajará el telón del histórico ciclo de la Pulga, sino que marcará una jornada imborrable para el deporte argentino.
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