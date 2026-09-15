Culpó a la Selección Argentina: la insólita explicación de un economista libertario sobre la crisis

La referencia a los partidos fue la parte que más llamó la atención de su intervención. En cuestión de horas, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y provocó críticas por utilizar un acontecimiento deportivo como parte de una explicación sobre el comportamiento de sectores económicos.

La Justicia falló a favor de la AFA en la demanda contra Jonatan Viale

La intervención ocurrió, además, en un programa cuyo conductor quedó recientemente involucrado en otra controversia relacionada con la AFA. La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por Claudio Tapia contra Jonatan Goldfarb y Franco Mercuriali por la difusión de un material audiovisual generado con inteligencia artificial y emitido en La Ves?, de Todo Noticias.

El contenido hacía referencia a Tapia, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al combinado nacional y al futbolista Nicolás Paz. A partir de la resolución, Goldfarb y Mercuriali deberán abstenerse durante 30 días de reproducir, exhibir, remitir, difundir o volver a poner a disposición del público el material cuestionado.