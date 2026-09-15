Culpó a la Selección Argentina: la insólita explicación de un economista libertario sobre la crisis
Federico Domínguez incluyó los partidos disputados durante el Mundial 2026 entre los factores que, según su análisis, pudieron afectar los números de la actividad económica.
La discusión por los indicadores de la economía argentina sumó un argumento que rápidamente generó repercusiones. Durante una entrevista en el programa de Jonatan Viale, el magíster en finanzas Federico Domínguez analizó los datos de la construcción y la industria y mencionó los encuentros de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 como uno de los factores que pudieron incidir en la actividad.
El planteo se produjo mientras se debatía la evolución de ambos sectores y las razones detrás de las variaciones registradas entre distintos períodos. Domínguez también señaló otros elementos, entre ellos las condiciones climáticas, el fenómeno de "El Niño" y el incremento de los costos energéticos.
El argumento de Federico Domínguez en TN que generó polémica
Domínguez comenzó su explicación relativizando la posibilidad de hablar de una caída estructural a partir de la comparación entre un mes y otro. Para el economista, es necesario observar si la tendencia negativa se mantiene durante un período más prolongado.
"Sobre el dato de construcción y de industria. Primero en el caso de la construcción tuviste 'El Niño' más fuerte de la historia. Junio la construcción creció el 4% interanual, mientras que la industria el 2%", comenzó explicando.
Y agregó, para sorpresa de todos: "La caída de un mes a otro tiene explicaciones por factores estacionales. Si la tendencia se sostiene de forma sistemática, ahí podemos hablar de una caída, pero tuviste tres días donde jugó la Selección Argentina en la semana y un día que iba a ser asueto y no fue, la cuestión climática, un aumento fuerte del costo de la energía", sostuvo.
La referencia a los partidos fue la parte que más llamó la atención de su intervención. En cuestión de horas, el fragmento comenzó a circular en redes sociales y provocó críticas por utilizar un acontecimiento deportivo como parte de una explicación sobre el comportamiento de sectores económicos.
La Justicia falló a favor de la AFA en la demanda contra Jonatan Viale
La intervención ocurrió, además, en un programa cuyo conductor quedó recientemente involucrado en otra controversia relacionada con la AFA. La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por Claudio Tapia contra Jonatan Goldfarb y Franco Mercuriali por la difusión de un material audiovisual generado con inteligencia artificial y emitido en La Ves?, de Todo Noticias.
El contenido hacía referencia a Tapia, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al combinado nacional y al futbolista Nicolás Paz. A partir de la resolución, Goldfarb y Mercuriali deberán abstenerse durante 30 días de reproducir, exhibir, remitir, difundir o volver a poner a disposición del público el material cuestionado.
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