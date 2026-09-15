La Selección Argentina jugará tres amistosos en el país: rivales, sedes y la posible despedida de Messi
El equipo de Lionel Scaloni regresa a la acción en la fecha FIFA de septiembre con tres compromisos en Córdoba y Buenos Aires, mientras se aguarda por la decisión final del capitán rosarino.
La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha. Luego de dos meses sin competencia formal, el representativo dirigido por Lionel Scaloni se reencuentra con su público para dar inicio a un nuevo ciclo futbolístico con la mirada puesta en la Copa América 2028 y la cita mundialista de 2030, torneo en el que el país actuará como coanfitrión y ya cuenta con boleto asegurado.
Para esta ventana de septiembre, la Asociación del Fútbol Argentino diagramó una serie de tres partidos amistosos en territorio nacional. El estreno de la gira tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde la Albiceleste recibirá a la Selección de Bolivia. Posteriormente, la delegación se trasladará a Buenos Aires para afrontar los dos cotejos restantes en el Estadio Monumental de Núñez.
Amistosos de la Selección Argentina, sedes confirmadas y la chance del adiós de Lionel Messi
En la cancha del Millonario, el conjunto nacional se medirá el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso. En tanto, el cierre de la ventana de compromisos internacionales se llevará a cabo tres días después, el martes 6, frente al combinado de Benín. Ambos cruces ante los representativos africanos marcarán un hecho inédito para el historial argentino, ya que no existen registros de enfrentamientos previos contra ninguno de los dos seleccionados, repitiendo la experiencia vivida en marzo tras los duelos disputados ante Zambia y Mauritania en La Bombonera.
Más allá del aspecto estrictamente deportivo y de la prueba de nombres para el nuevo proceso, la gran atención de la gira estará puesta en la figura de Lionel Messi. Luego de haber hecho pública su decisión de dar un paso al costado del seleccionado mediante una emotiva carta, desde la AFA tienen la intención de extenderle una invitación especial para que vista la camiseta nacional en estos compromisos.
La propuesta busca brindarle al astro rosarino la oportunidad de despedirse de la hinchada argentina dentro del campo de juego. De este modo, la definición sobre si sumará minutos en esta seguidilla de partidos queda exclusivamente en manos del capitán, quien deberá dar la respuesta definitiva en los próximos días.
Los amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre
- Argentina vs. Bolivia – martes 30 de septiembre en Córdoba
- Argentina vs. Burkina Faso – sábado 3 de octubre en Buenos Aires
- Argentina vs. Benín – martes 6 de octubre en Buenos Aires
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