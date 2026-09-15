La Selección Argentina jugará tres amistosos en el país: rivales, sedes y la posible despedida de Messi

Amistosos de la Selección Argentina, sedes confirmadas y la chance del adiós de Lionel Messi

En la cancha del Millonario, el conjunto nacional se medirá el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso. En tanto, el cierre de la ventana de compromisos internacionales se llevará a cabo tres días después, el martes 6, frente al combinado de Benín. Ambos cruces ante los representativos africanos marcarán un hecho inédito para el historial argentino, ya que no existen registros de enfrentamientos previos contra ninguno de los dos seleccionados, repitiendo la experiencia vivida en marzo tras los duelos disputados ante Zambia y Mauritania en La Bombonera.