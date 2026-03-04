Cómo le fue a Chacho Coudet en su último torneo con el Deportivo Alavés

image

Con 12 fechas por delante para el cierre del certamen, el conjunto vasco debía reaccionar rápidamente para no sufrir en el futuro cercano de una competencia que no perdona. En la siguiente jornada tendrá un duelo clave como visitante frente a Valencia, que suma 29 puntos y también peleaba en la zona baja de la tabla. Ese fue el contexto deportivo en el que Coudet cerró su etapa en España antes de emprender un nuevo desafío en el fútbol argentino.