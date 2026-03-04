Cómo le fue a Chacho Coudet en su último torneo con el Deportivo Alavés
El entrenador dirigió 55 partidos en el Alavés entre La Liga y la Copa del Rey, pero su último torneo en España lo encontró peleando en la zona baja.
Antes de asumir como entrenador de River, Eduardo “Chacho” Coudet tuvo su última experiencia en el Deportivo Alavés, club al que llegó el 2 de diciembre de 2024 y en el que dirigió 55 partidos oficiales entre La Liga y la Copa del Rey.
Si bien el ciclo comenzó con un buen arranque, el presente en el campeonato español no era el esperado. Tras 26 fechas disputadas, el equipo acumulaba 27 puntos y se ubicaba apenas a tres de Mallorca, el último conjunto que estaba perdiendo la categoría.
En ese tramo del torneo, el balance marcaba 13 derrotas, seis empates y solo siete victorias, números que reflejaban las dificultades para sostener una campaña regular. Además, el Alavés atravesaba una racha negativa de cuatro partidos sin ganar, un dato preocupante en plena lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Su último encuentro, que significó la despedida del Chacho, el equipo cayó 2-0 ante el Levante que se ubica anteúltimo y que hasta el momento cosechó 21 unidades.
Con 12 fechas por delante para el cierre del certamen, el conjunto vasco debía reaccionar rápidamente para no sufrir en el futuro cercano de una competencia que no perdona. En la siguiente jornada tendrá un duelo clave como visitante frente a Valencia, que suma 29 puntos y también peleaba en la zona baja de la tabla. Ese fue el contexto deportivo en el que Coudet cerró su etapa en España antes de emprender un nuevo desafío en el fútbol argentino.
Los números del Chacho Coudet en Deportivo Alavés
El Chacho Coudet llegó al Deportivo Alavés en diciembre del 2024 para reemplazar a Luis García, que había ocupado el cargo por más de dos años. En su etapa en el fútbol español, Coudet dirigió al Alavés en 55 partidos. en los que registró 17 triunfos, 16 empates y 22 derrotas, para un porcentaje de 1,22 puntos por partido.
