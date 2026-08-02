Cómo le fue a Lionel Messi en su vuelta al Inter Miami tras el Mundial 2026
El capitán de la Selección Argentina regresó a las canchas después de sus vacaciones e ingresó en el segundo tiempo del empate ante Columbus Crew por la MLS.
Lionel Messi volvió a jugar oficialmente este sábado luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026. Tras unos días de descanso y una breve puesta a punto física, el capitán regresó a la actividad con la camiseta del Inter Miami en el empate frente a Columbus Crew por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS).
El rosarino comenzó el encuentro entre los suplentes, mientras el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Hoyos administró su regreso después de la exigencia que significó la Copa del Mundo. Desde la previa, el entrenador había anticipado que el regreso sería progresivo.
"Estamos conversando en ese sentido. Hace poco que llegó, entonces no hemos tenido el espacio todavía para poder conversar bien, pero estamos muy contentos de que haya regresado", había explicado Hoyos en conferencia de prensa.
Con el encuentro igualado y buscando darle mayor peso ofensivo al equipo, el entrenador decidió mandar a Messi al campo de juego a los 53 minutos en reemplazo de Daniel Pinter. Apenas ingresó, el argentino recibió la cinta de capitán y fue ovacionado por todo el Nu Stadium.
Lionel Messi estuvo cerca de darle el triunfo al Inter Miami
El campeón del mundo mostró algunos destellos de su calidad y rápidamente comenzó a participar del circuito ofensivo de las Garzas. Aunque todavía se lo vio en pleno proceso de recuperación física tras el Mundial, dejó algunas combinaciones y generó peligro en los últimos metros.
Sobre el cierre del encuentro tuvo la ocasión más clara del partido. Luego de un centro preciso, Messi conectó un cabezazo que llevaba destino de gol, pero el arquero de Columbus Crew reaccionó con una gran atajada para evitar el tanto que hubiera significado la victoria del Inter Miami.
Finalmente, el encuentro terminó empatado y el regreso de Messi dejó buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos del conjunto estadounidense, que espera contar nuevamente con su máxima figura para afrontar la recta decisiva de la temporada.
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