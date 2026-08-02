Cómo le fue a Lionel Messi en su vuelta al Inter Miami tras el Mundial 2026

Sobre el cierre del encuentro tuvo la ocasión más clara del partido. Luego de un centro preciso, Messi conectó un cabezazo que llevaba destino de gol, pero el arquero de Columbus Crew reaccionó con una gran atajada para evitar el tanto que hubiera significado la victoria del Inter Miami.

¡CASI LO GANA DE CABEZA! Leo Messi estuvo muy cerca de marcar el 3-2 de Inter Miami vs. Columbus Crew.



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Finalmente, el encuentro terminó empatado y el regreso de Messi dejó buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos del conjunto estadounidense, que espera contar nuevamente con su máxima figura para afrontar la recta decisiva de la temporada.