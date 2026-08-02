Furor en redes: revelan un truco secreto en el juego "El Ídolo" para simular la carrera exacta de Lionel Messi
El popular videojuego de rol de fútbol de la app Potrero sumó una función oculta que enloqueció a los fanáticos. El paso a paso.
El universo de los videojuegos de fútbol en dispositivos móviles tiene un nuevo fenómeno indiscutido. Se trata de El Ídolo, el exitoso juego de rol desarrollado por la aplicación Potrero que se convirtió en furor absoluto del momento y que no deja de sumar novedades, como es en este caso la posibilidad de simular la carrera de Lionel Messi.
Su propuesta es simple pero adictiva: permite que cada usuario simule la carrera de un futbolista profesional, tomando decisiones trascendentales con apenas unos clics en la pantalla de manera totalmente gratuita.
Sin embargo, en las últimas horas el título acaparó todas las miradas tras descubrirse un truco oculto que permite emular paso a paso la mítica carrera de Lionel Messi.
Cómo simular la carrera de Lionel Messi en el juevo El Ídolo de Potrero
El secreto se viralizó rápidamente en la red social X (ex Twitter) luego de que el usuario @fergmolina compartiera el hallazgo. "La nueva versión de El Ídolo de @potrero_app vino con una perlita que no anunciaron: podés jugar con la carrera de Messi", escribió, adjuntando el paso a paso para activar el modo especial.
Los detalles del truco para simular la carrera de Lionel Messi:
- La clave (Seed): 19870624 (fecha de nacimiento de Lionel Messi).
- El inicio: Arrancás como enganche crack en Newell's.
- Europa: Barcelona te compra de manera obligatoria a los 17 años.
- El paso clave: PSG a los 34 y posterior llegada a Inter Miami a los 36.
- La definición: A los 39 años podés elegir entre volver a Newell's, al Barcelona o seguir en la MLS.
- Además, convocatoria asegurada a la Selección Argentina.
La revelación generó una inmediata catarata de interacciones entre los fanáticos del simulador. Tal fue el revuelo que la propia cuenta oficial de Potrero salió a blanquear la situación en sus redes sociales con humor. "Ya que se filtró por lo menos muéstrenme sus carreras de Messi", publicaron, invitando a toda la comunidad gamer a compartir sus propias experiencias al mando virtual del mejor jugador del mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario