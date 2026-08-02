Furor en redes: revelan un truco secreto en el juego "El Ídolo" para simular la carrera exacta de Lionel Messi

El universo de los videojuegos de fútbol en dispositivos móviles tiene un nuevo fenómeno indiscutido. Se trata de El Ídolo, el exitoso juego de rol desarrollado por la aplicación Potrero que se convirtió en furor absoluto del momento y que no deja de sumar novedades, como es en este caso la posibilidad de simular la carrera de Lionel Messi.