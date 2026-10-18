Cómo quedó el historial entre Racing e Independiente luego del 1-1 en Avellaneda

Según las estadísticas, ambos equipos se enfrentaron en 240 oportunidades, teniendo en cuenta los partidos correspondientes a Primera División, Copas Nacionales, Copas Internacionales y amateurismo. En ese registro, Independiente consiguió 90 victorias, Racing ganó 71 partidos y hubo 79 empates. De esta manera, el Rojo supera a la Academia por 19 triunfos en el historial del clásico de Avellaneda. Aunque la Academia logró imponerse en distintos enfrentamientos, el Rojo conserva la ventaja en la cuenta global.