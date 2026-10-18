Cómo quedó el historial entre Racing e Independiente luego del 1-1 en Avellaneda
Ambos equipo empataron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que sumó un nuevo capítulo a una de las rivalidades más importantes del país.
El clásico de Avellaneda volvió a sumar un nuevo capítulo a una de las rivalidades más apasionantes del fútbol argentino. Racing e Independiente empataron 1-1 en el Cilindro, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, y la igualdad dejó al Rojo al frente en el historial general.
Según las estadísticas, ambos equipos se enfrentaron en 240 oportunidades, teniendo en cuenta los partidos correspondientes a Primera División, Copas Nacionales, Copas Internacionales y amateurismo. En ese registro, Independiente consiguió 90 victorias, Racing ganó 71 partidos y hubo 79 empates. De esta manera, el Rojo supera a la Academia por 19 triunfos en el historial del clásico de Avellaneda. Aunque la Academia logró imponerse en distintos enfrentamientos, el Rojo conserva la ventaja en la cuenta global.
Cómo quedó el historial de Racing vs. Independiente
Los números generales reflejan la diferencia entre ambos equipos en una rivalidad que trasciende generaciones y mantiene en vilo a los hinchas cada vez que se enfrentan.
- Independiente: 90 victorias.
- Racing: 71 victorias.
- Empates: 79.
- Total: 240 partidos.
El último empate volvió a demostrar la paridad que suele caracterizar a estos encuentros, aunque no modificó la ventaja histórica de Independiente.
Al analizar los enfrentamientos según la localía, también aparecen datos interesantes. Independiente recibió a Racing en 113 oportunidades: ganó 46 partidos, empató 39 y perdió 28. Por su parte, en el estadio Presidente Perón, la Academia cuenta con una mínima ventaja en el registro de 77 encuentros: consiguió 25 victorias, contra 24 del Rojo, mientras que los 30 partidos restantes terminaron igualados.
El empate 1-1 en el Cilindro agregó una nueva igualdad a la estadística y dejó abierta la disputa para los próximos enfrentamientos. Mientras el Rojo busca ampliar su ventaja, la Academia intentará reducir la diferencia y acercarse a su eterno rival.
Historial de Racing vs. Independiente: últimos cinco enfrentamientos
- Torneo Clausura Liga Profesional 2026 | Racing 1-1 Independiente | Estadio Presidente Perón
- Torneo Apertura Liga Profesional 2026 | Independiente 1-0 Racing | Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
- Torneo Clausura Liga Profesional 2025 | Racing 0-0 Independiente | Estadio Presidente Perón
- Torneo Apertura Liga Profesional 2025 | Independiente 1-1 Racing | Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
- Liga Profesional 2024 | Racing 0-0 Independiente | Estadio Presidente Perón
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