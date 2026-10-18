Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Independiente por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Racing recibe a Independiente este domingo, desde las 14.45, en el estadio Presidente Perón, en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El partido será televisado por ESPN Premium y TNT Sports y tendrá a Facundo Tello como árbitro principal, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.
El conjunto comandado por Sebastián Romero viene de caer ante Belgrano en condición de local, resultado que profundizó su mal momento. Con 11 puntos, se ubica en el decimotercer puesto de la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final, por lo que buscará recuperarse ante su clásico rival para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.
Independiente, en tanto, viene de empatar sin goles ante Talleres, en un partido en el que no logró romper la igualdad. Producto de ese resultado en el Mario Alberto Kempes, suma 18 unidades y ocupa el séptimo puesto de la Zona A, dentro de los ocho equipos que clasifican a los playoffs.
En el historial general de partidos oficiales, Independiente lleva la ventaja sobre Racing, con 91 triunfos, contra 71 de la "Academia" y 78 empates. El último clásico se disputó en abril de 2026 y terminó con victoria 1-0 del "Rojo", gracias al gol de Gabriel Ávalos. En ese partido, Adrián “Maravilla” Martínez falló un penal para Racing.
Formaciones de Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura - Interzonal
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Independiente
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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