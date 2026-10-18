Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Independiente por Internet

El conjunto comandado por Sebastián Romero viene de caer ante Belgrano en condición de local, resultado que profundizó su mal momento. Con 11 puntos, se ubica en el decimotercer puesto de la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final, por lo que buscará recuperarse ante su clásico rival para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo.