Cómo ver online por streaming el documental El partido en la previa de Selección Argentina vs Inglaterra
El aclamado documental del histórico partido de 1986 llegó a cines y los hinchas ya se preguntan cuándo estará disponible en plataformas de streaming.
En la previa del histórico choque por la semifinal del Mundial 2026, el documental de Juan Cabral y Santiago Franco se convirtió en un éxito de taquilla. La obra audiovisual, que reconstruye el mítico duelo de México 1986 con testimonios inéditos, genera gran expectativa de cara a su inminente estreno online en una plataforma de streaming.
¿Cuándo llega al streaming la película sobre la Selección Argentina?
Si bien la exitosa obra producida por Flora Fernández Marengo se estrenó formalmente en las salas de cine de Argentina el 21 de mayo de 2026, su salto al terreno digital está cada vez más cerca. Basándonos en la ventana de exclusividad habitual que maneja la industria cinematográfica (que suele variar entre 45 y 90 días desde el debut en la pantalla grande), se estima que el largometraje llegará a la plataforma de Disney+ a finales de agosto de 2026.
Esta proyección de fechas ubica al lanzamiento digital en un momento inmejorable, ideal para retroalimentar la enorme pasión que se vive en todo el país durante las instancias finales de la Copa del Mundo.
Los secretos de la cinta que palpita el duelo ante Inglaterra
Basada fielmente en el exitoso libro homónimo del periodista Andrés Burgo, la película destaca por tener una duración exacta de 91 minutos, el mismo tiempo que duró aquel inolvidable encuentro en el Estadio Azteca. La cinta va más allá de lo puramente deportivo para transformarse en una radiografía de un momento histórico inigualable, reuniendo por primera vez ante las cámaras a los jugadores de ambos seleccionados.
A través de sus imágenes inéditas, los fanáticos podrán ver y escuchar a figuras legendarias como Gary Lineker, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga y Peter Shilton, reconstruyendo la belleza del juego, la tensión sociopolítica de la época y la magia eterna que rodeó a la "Mano de Dios".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario