Cómo ver online por streaming el documental El partido en la previa de Selección Argentina vs Inglaterra

¿Cuándo llega al streaming la película sobre la Selección Argentina?

Si bien la exitosa obra producida por Flora Fernández Marengo se estrenó formalmente en las salas de cine de Argentina el 21 de mayo de 2026, su salto al terreno digital está cada vez más cerca. Basándonos en la ventana de exclusividad habitual que maneja la industria cinematográfica (que suele variar entre 45 y 90 días desde el debut en la pantalla grande), se estima que el largometraje llegará a la plataforma de Disney+ a finales de agosto de 2026.