Quién pasa EN VIVO Selección Argentina vs. Suiza por TV y streaming

La Selección Argentina está en los cuartos de final del Mundial 2026.

Del otro lado, Suiza viene de dar la sorpresa al eliminar a Colombia en un partido trabado y exigente que se estiró hasta los penales tras 120 minutos de juego. El equipo europeo se mantiene invicto en el certamen: se quedó con su zona luego de ganarle el mano a mano clave al anfitrión Canadá en la última fecha del grupo, y previamente dejó en el camino a Argelia con un sólido 2-0 en los dieciseisavos de final.