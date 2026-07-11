Quién pasa EN VIVO Selección Argentina vs. Suiza por TV y streaming
Se juega este sábado el partido de la Selección Argentina por cuartos de final del Mundial 2026, con varias opciones en TV y streaming.
Tras la histórica remontada frente a Egipto, la Selección Argentina se mide este sábado ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido definirá el último cupo para las semifinales, donde esperará el ganador del cruce previo entre Inglaterra y Noruega.
El encuentro comenzará a las 22:00 (hora argentina) en el Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con el arbitraje del portugués João Pinheiro. El encuentro presenta una variedad de opciones para seguirlo en vivo por TV y streaming.
Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan golpeados en lo físico tras un dramático partido en octavos, considerado uno de los más memorables en la historia de los Mundiales. Al ser conscientes de que todavía no alcanzaron su mejor rendimiento colectivo, el cuerpo técnico evalúa variantes en la formación inicial.
Con Leandro Paredes ratificado en el mediocampo, las principales incógnitas del entrenador se concentran en el lateral derecho y en el acompañante de Lionel Messi en el ataque, dos puestos donde ningún jugador logró asentarse como titular indiscutido. Además, no se descarta la inclusión de Nicolás González desde el arranque.
Del otro lado, Suiza viene de dar la sorpresa al eliminar a Colombia en un partido trabado y exigente que se estiró hasta los penales tras 120 minutos de juego. El equipo europeo se mantiene invicto en el certamen: se quedó con su zona luego de ganarle el mano a mano clave al anfitrión Canadá en la última fecha del grupo, y previamente dejó en el camino a Argelia con un sólido 2-0 en los dieciseisavos de final.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Suiza
La televisación del encuentro estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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