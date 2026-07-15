¿En qué escuelas no hay clases por el partido de la Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026?
Millones de alumnos no tendrán clases este miércoles durante la semifinal del Mundial 2026. Conocé el cronograma de cada provincia para el partido.
La enorme expectativa por la Selección Argentina en el Mundial 2026 altera la rutina habitual. Este miércoles, gran parte del país no tendrá clases durante la ansiada semifinal frente a Inglaterra. El cronograma de vacaciones de invierno permitirá a millones de estudiantes alentar y disfrutar del partido en sus hogares.
IMPORTANTE: Selección Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
En qué provincias no habrá clases durante el Mundial 2026
Un total de 20 provincias suspenden su actividad formal debido a la organización civil de los calendarios escolares y sus respectivas vacaciones de invierno, dejando exceptuados de las aulas a los estudiantes. El receso se divide en dos grandes etapas federales:
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Primer grupo (descanso del 6 al 17 de julio): Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
Segundo grupo (descanso del 13 al 24 de julio): Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Las cuatro jurisdicciones donde las escuelas estarán abiertas
Por otro lado, solo cuatro distritos mantienen sus escuelas abiertas durante el desarrollo de la instancia decisiva del torneo de la FIFA, ya que programaron su ventana vacacional del 20 al 31 de julio. Allí, el dictado de materias se mantendrá de forma regular:
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Provincia de Buenos Aires.
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
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Chaco.
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Santiago del Estero.
El camino de la Selección Argentina ante Inglaterra
El avance de la albiceleste a esta semifinal alimenta la pasión y unifica las conversaciones en oficinas, comercios y hogares. Entre los puntos más destacados de esta campaña se encuentran:
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Victoria vibrante: La clasificación ocurrió tras superar a Suiza en cuartos de final con un marcador de 3 a 1, en un compromiso intenso que se extendió durante 120 minutos.
Festejos masivos: El triunfo desató concentraciones multitudinarias en el Obelisco, la Plaza de la República y la Avenida 9 de Julio hasta altas horas de la madrugada.
Respaldo federal: Las movilizaciones populares replicaron la misma estructura de festejos con banderas y caravanas vehiculares en los principales centros urbanos del interior, consolidando el apoyo al ciclo de Lionel Scaloni.
Detalle histórico: ¿Una jugada del destino? La Albiceleste jugará el partido frente a los ingleses utilizando la clásica camiseta azul, tal como sucedió en las épicas victorias de 1986 y 1998.
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