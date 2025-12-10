Complicado arranque: el estreno accidentado de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón

Jack Doohan choque

“Según se informa, Toyota apoyará la entrada de Doohan en la Súper Fórmula en 2026…”, publicó F1Gate, reforzando la idea de que este movimiento es parte de un plan mayor. La primera jornada de pruebas en Suzuka, que reunió a 33 pilotos durante casi cinco horas, tuvo como figura destacada al campeón Ayumu Iwasa, quien lideró buena parte de la actividad.

Para Doohan, en cambio, el día combinó frustración y aprendizaje: un comienzo abrupto en su adaptación a una categoría reconocida por su velocidad y complejidad, cuyas prestaciones superan incluso a las de la Fórmula 2. Aun con un estreno agitado, su llegada despierta expectativas en un entorno competitivo donde intentará reconstruir su camino hacia la élite del automovilismo.