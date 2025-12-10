Complicado arranque: el estreno accidentado de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón
El piloto australiano inició una nueva etapa en su carrera automovilística con un golpe que interrumpió la prueba y reavivó recuerdos de un antecedente traumático en Suzuka
Jack Doohan empezó su transición hacia el automovilismo japonés con un episodio inesperado. Apenas horas después de presentarse oficialmente para los tests preliminares de la Súper Fórmula, el joven australiano protagonizó un accidente en Suzuka durante la sesión conjunta de pilotos titulares y novatos, generando una bandera roja y recordando un duro momento vivido en ese mismo trazado.
La escena marcó el comienzo de esta nueva etapa en su carrera, que llega luego de su salida de Alpine en la Fórmula 1 y su intento por proyectarse nuevamente hacia las categorías de primer nivel. Durante la jornada de pruebas, Doohan conducía un auto del equipo Kondo Racing cuando perdió el control en la segunda curva Degner, una sección exigente y conocida por sus cambios bruscos de apoyo.
El medio local Auto Sport Web describió: “Jack Doohan (Kondo Racing), quien había intercambiado coches con Teppei Natori (Kondo Racing), se estrelló en la segunda curva Degner. Doohan salió de su coche, pero se mostró la bandera roja para que pudieran recuperarlo”, relatando con detalle lo sucedido. El piloto no sufrió consecuencias físicas, aunque la interrupción dejó una huella significativa en su primer día de actividad.
Jack Doohan y el recuerdo de su tremendo accidente en Suzuka
Este impacto tuvo un paralelismo inevitable con lo ocurrido en Suzuka durante la temporada pasada, cuando Doohan sufrió un fuerte accidente en la curva 1 en plena práctica de Fórmula 1, un episodio que generó inquietud por la violencia del golpe. En esta ocasión, la prensa japonesa aportó más precisiones sobre la maniobra: “Doohan se pasó del piano exterior en Degner, lo que provocó un trompo y estrelló la parte trasera de su coche contra la barrera de espuma”, informó Motorsport Japan. Según el periodista Jamie Klein, el joven piloto terminó 21° con un tiempo de 1:39.683, marca que no logró mejorar por quedar fuera de pista tras el incidente.
El australiano, que evitó declaraciones por “razones personales”, habría optado por el silencio también por cuestiones contractuales, ya que su vínculo con Alpine finaliza a fin de año. Paralelamente, medios locales aseguran que su desembarco en Japón será la antesala de un acuerdo con Toyota para 2026, un paso que podría integrarlo a un ecosistema de desarrollo con conexiones al equipo Haas en la Fórmula 1.
“Según se informa, Toyota apoyará la entrada de Doohan en la Súper Fórmula en 2026…”, publicó F1Gate, reforzando la idea de que este movimiento es parte de un plan mayor. La primera jornada de pruebas en Suzuka, que reunió a 33 pilotos durante casi cinco horas, tuvo como figura destacada al campeón Ayumu Iwasa, quien lideró buena parte de la actividad.
Para Doohan, en cambio, el día combinó frustración y aprendizaje: un comienzo abrupto en su adaptación a una categoría reconocida por su velocidad y complejidad, cuyas prestaciones superan incluso a las de la Fórmula 2. Aun con un estreno agitado, su llegada despierta expectativas en un entorno competitivo donde intentará reconstruir su camino hacia la élite del automovilismo.
