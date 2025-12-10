Lapidario: Navarro Montoya apuntó contra Agustín Marchesín tras la eliminación de Boca

navarro montoya marchesin boca 1

El exarquero ya venía expresándose con firmeza en la previa al duelo entre Boca y Racing. Entonces había señalado a Marcos Rojo como un referente que, según su visión, no logró estar a la altura de lo que pide la institución. En esa línea sostenida en el tiempo, Montoya amplió luego sus críticas en Directo al Hueso. Allí cuestionó comportamientos que, para él, chocan con lo que históricamente debe representar un líder dentro del club.

“Marcos tenía algunas actitudes que no son afines a la grandeza y al escudo de Boca. Un líder de Boca no puede estar fumando dentro del campo. Un líder de Boca no puede estar llegando tarde reiteradamente a los entrenamientos", apuntó.

La figura del Mono, siempre atravesada por opiniones fuertes, volvió a instalar un debate profundo sobre la responsabilidad en las jugadas determinantes y sobre cómo deben actuar los referentes dentro de un club que exige al máximo en cada acción. Más aún después de un golpe que todavía genera análisis, discusiones y cuestionamientos internos.