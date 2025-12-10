Lapidario: Navarro Montoya apuntó contra Agustín Marchesín tras la eliminación de Boca
El exarquero del Xeneize desmenuzó la jugada del gol de Maravilla Martínez y cuestionó la reacción del actual guardameta, al que responsabilizó por la acción.
La eliminación de Boca del Torneo Clausura 2025 sigue generando repercusiones, y uno de los análisis más filosos volvió a llegar de la mano de Carlos Navarro Montoya. El histórico arquero, conocido por su estilo directo y por no esquivar polémicas, ofreció una mirada crítica sobre el tanto de Adrián "Maravilla" Martínez, el golpe que dejó al Xeneize sin chances.
Según él, la responsabilidad recayó principalmente en Agustín Marchesín, cuya lectura de la jugada consideró deficiente. A su juicio, el arquero dudó en un momento en el que debía actuar con decisión frente al centro que Gabriel Rojas lanzó desde la izquierda, en un envío que terminó impactando dentro del área chica. En Picado TV, profundizó su análisis con la firmeza que lo caracteriza.
"A Agustín le faltó mirar quién entraba. Porque la jugada era cantada, es una pelota excelsa de (Agustín) Almendra para Rojas, y Rojas cuando levanta la cabeza había un solo jugador que podía recibir la pelota. Cuando la pelota va hacia afuera, el arquero tiene que mirar a ver quién entra para hacerte el gol. Porque de allá de zurda no te van a hacer el gol. Si él observa, si él lee la jugada, es una pelota para salir", afirmó, describiendo la secuencia que, a su entender, Marchesín no logró interpretar con claridad.
Lejos de quedarse en un concepto general, el Mono detalló aún más su postura. Para él, el guardameta partió desde una mala posición y, además, perdió el panorama al fijar excesivamente la vista en el balón. “Primero, para mí, está muy adentro el arco. Segundo, no mira quién entra, que es el ABC del arquero", sostuvo.
Y amplió: "Porque llega un momento que el arquero tiene un adversario letal, que es la pelota, aunque parezca mentira. Porque vos, de tanto mirar la pelota, empezás a perder panorama. Y él tendría que haber mirado, porque era cantado el centro para el único jugador que entraba, que era Maravilla”, remarcó, señalando que la acción era predecible.
El exarquero ya venía expresándose con firmeza en la previa al duelo entre Boca y Racing. Entonces había señalado a Marcos Rojo como un referente que, según su visión, no logró estar a la altura de lo que pide la institución. En esa línea sostenida en el tiempo, Montoya amplió luego sus críticas en Directo al Hueso. Allí cuestionó comportamientos que, para él, chocan con lo que históricamente debe representar un líder dentro del club.
“Marcos tenía algunas actitudes que no son afines a la grandeza y al escudo de Boca. Un líder de Boca no puede estar fumando dentro del campo. Un líder de Boca no puede estar llegando tarde reiteradamente a los entrenamientos", apuntó.
La figura del Mono, siempre atravesada por opiniones fuertes, volvió a instalar un debate profundo sobre la responsabilidad en las jugadas determinantes y sobre cómo deben actuar los referentes dentro de un club que exige al máximo en cada acción. Más aún después de un golpe que todavía genera análisis, discusiones y cuestionamientos internos.
