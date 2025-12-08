Impactante video: así se movió todo tras el sismo de magnitud 7,2 en Japón

Qué origina que se produzca un tsunami

Un tsunami se produce por un desplazamiento vertical abrupto y masivo de un gran volumen de agua oceánica. Este desplazamiento genera una serie de olas extremadamente largas que se propagan por el océano.

La causa más común y devastadora de los tsunamis son los terremotos submarinos.

tsunami

Aunque los sismos son la causa principal, existen otros fenómenos geológicos que pueden desplazar grandes volúmenes de agua y generar tsunamis, como erupciones volcánicas submarinas o deslizamientos de tierra submarinos o costeros.