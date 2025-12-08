Impactante video: así se movió todo tras el sismo de magnitud 7,2 en Japón
Inmediatamente después de lo sucedido, las autoridades alertaron por la posibilidad de un tsunami e instaron a la población a alejarse de la zona costera.
Una zona altamente sísmica, marcada por la convergencia de múltiples placas tectónicas frente a la costa oriental de Honshu, Japón, fue el escenario de un potente terremoto submarino de magnitud 7,5 la noche del lunes a las 22:15 (hora de Pekín).
Este evento desencadenó inmediatamente una alerta de tsunami para vastas áreas del Pacífico.
Los datos del Centro de Redes Sismológicas de China (CENC) precisaron que el epicentro se localizó frente a la costa de Aomori, en las coordenadas exactas de 41,00° de latitud norte y 142,35° de longitud este, con una profundidad de $50$ kilómetros.
Horas posteriores a lo sucedido, las redes sociales comenzaron a inundarse con videos que muestran cómo se movió todo en distintas partes de Japón a raíz de este evento natural. Uno de ellos fue captado por las cámaras de seguridad de una oficina, donde el movimiento del mobiliario es impresionante.
Mirá:
Cabe señalar que, tras el sismo, organismos meteorológicos, autoridades locales y equipos de emergencia están abocados a la valoración de posibles daños estructurales. Se reitera el llamado a los habitantes de la costa a evacuar hacia zonas seguras y permanecer atentos a las fuentes de información oficiales. Además, la JMA informó que se mantiene el monitoreo constante de la actividad sísmica por la probabilidad de fuertes réplicas en el corto plazo.
Qué origina que se produzca un tsunami
Un tsunami se produce por un desplazamiento vertical abrupto y masivo de un gran volumen de agua oceánica. Este desplazamiento genera una serie de olas extremadamente largas que se propagan por el océano.
La causa más común y devastadora de los tsunamis son los terremotos submarinos.
Aunque los sismos son la causa principal, existen otros fenómenos geológicos que pueden desplazar grandes volúmenes de agua y generar tsunamis, como erupciones volcánicas submarinas o deslizamientos de tierra submarinos o costeros.
