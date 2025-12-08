Video: alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 7,2 frente a la costa
Las autoridades instaron a las personas en áreas bajas y costeras a trasladarse inmediatamente a terrenos más altos. Todos los detalles.
Un potente sismo de magnitud 7,5 sacudió el mar frente a la costa oriental de Honshu, Japón, desencadenando una alerta de tsunami para amplias zonas del Pacífico.
El movimiento se registró a las 22:15 del lunes (hora de Pekín), con epicentro localizado frente a la costa de Aomori, según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC). En este sentido, indicaron que la profundidad del sismo fue de 50 kilómetros.
El CENC precisó que el epicentro del sismo se situó en las coordenadas 41,00 grados de latitud norte y 142,35 grados de longitud este, en una región conocida por su alta actividad sísmica debido a la convergencia de múltiples placas tectónicas.
La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió la alerta, pronosticando olas de hasta tres metros que podrían afectar las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido, Iwate, Miyagi y Fukushima. Por esa razón, las autoridades instaron a quienes se encuentren en zonas costeras a que se trasladen hacia terrenos más altos para preservar su seguridad.
Tras el sismo, organismos meteorológicos, autoridades locales y equipos de emergencia están abocados a la valoración de posibles daños estructurales. Se reitera el llamado a los habitantes de la costa a evacuar hacia zonas seguras y permanecer atentos a las fuentes de información oficiales. Además, la JMA informó que se mantiene el monitoreo constante de la actividad sísmica por la probabilidad de fuertes réplicas en el corto plazo.
