Video: alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 7,2 frente a la costa

sismo japon

Tras el sismo, organismos meteorológicos, autoridades locales y equipos de emergencia están abocados a la valoración de posibles daños estructurales. Se reitera el llamado a los habitantes de la costa a evacuar hacia zonas seguras y permanecer atentos a las fuentes de información oficiales. Además, la JMA informó que se mantiene el monitoreo constante de la actividad sísmica por la probabilidad de fuertes réplicas en el corto plazo.