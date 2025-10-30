Complicado: qué necesita ahora Racing para jugar la Copa Libertadores 2026
Tras su eliminación ante Flamengo, la Academia acortó sus posibilidades de obtener la clasificación al máximo certamen continental en la temporada que viene.
El empate 0-0 frente a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda selló la eliminación de Racing de la Copa Libertadores 2025. El resultado global 1-0 a favor del Mengão cortó el sueño de volver a disputar una final continental después de casi seis décadas y, al mismo tiempo, complicó seriamente las chances del equipo de Gustavo Costas de participar en la edición 2026 del torneo.
La Academia, que había tenido una campaña destacada en la Libertadores hasta alcanzar las semifinales, ahora deberá concentrarse por completo en el plano local. En la Tabla Anual, se ubica sexto con 46 puntos, posición que lo deja, por ahora, fuera de los lugares que otorgan un cupo directo a la Copa Libertadores. Los primeros puestos son ocupados por Boca (53), River (52), Deportivo Riestra (51) y Argentinos Juniors (51), lo que deja a los de Avellaneda momentáneamente en zona de clasificación a la Sudamericana.
Argentina cuenta con cinco plazas confirmadas para la Libertadores 2026: el campeón del Torneo Apertura (Platense), el campeón del Clausura, el ganador de la Copa Argentina -que saldrá de Argentinos o Independiente Rivadavia- y los dos mejores equipos de la Tabla Anual. Rosario Central, tercero en esa tabla, ya aseguró su lugar, lo que reduce el margen de maniobra para el resto.
Por eso, el escenario es claro: la única vía segura que le queda para regresar a la máxima competencia continental es consagrarse campeón del Torneo Clausura. En esa competencia, el conjunto de Costas marcha noveno en la Zona A con 18 puntos, los mismos que Tigre, Belgrano y Argentinos Juniors. La pelea por ingresar a los playoffs está al rojo vivo, y la Academia deberá sumar en las próximas tres fechas —ante Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s— para mantener vivo el sueño.
El desafío no es menor: además de los resultados propios, necesita mejorar en solidez y efectividad, dos aspectos que lo complicaron en su cruce ante Flamengo. La eliminación dejó al equipo con bronca pero también con la obligación de reinventarse para sostener el proyecto deportivo. Costas, quien ya logró títulos internacionales con el club, apunta a cerrar el año con un nuevo logro que le permita al equipo volver al ámbito continental.
Sin chances por Tabla Anual 2025: Racing jugaría la Copa Sudamericana 2026
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario