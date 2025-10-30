Complicado: qué necesita ahora Racing para jugar la Copa Libertadores 2026

La Academia, que había tenido una campaña destacada en la Libertadores hasta alcanzar las semifinales, ahora deberá concentrarse por completo en el plano local. En la Tabla Anual, se ubica sexto con 46 puntos, posición que lo deja, por ahora, fuera de los lugares que otorgan un cupo directo a la Copa Libertadores. Los primeros puestos son ocupados por Boca (53), River (52), Deportivo Riestra (51) y Argentinos Juniors (51), lo que deja a los de Avellaneda momentáneamente en zona de clasificación a la Sudamericana.