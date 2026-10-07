Comunicado oficial: qué pasó con el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina

La histórica y emotiva despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental tuvo un inesperado giro en su tramo final. Pese a que estaba previsto que el reconocido cantante santafesino Sergio Torres y el acordeonista Darío Zanco —figuras históricas vinculadas al Grupo Cali— cerraran la jornada musical de la noche, el espectáculo no terminó.