Comunicado oficial: qué pasó con el show sorpresa para Lionel Messi en su despedida de la Selección Argentina
La sorpresa para Lionel Messi a cargo de Sergio Torres y Darío Zanco se terminó abruptamente. El comunicado oficial de la banda y los motivos de la cancelación.
La histórica y emotiva despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental tuvo un inesperado giro en su tramo final. Pese a que estaba previsto que el reconocido cantante santafesino Sergio Torres y el acordeonista Darío Zanco —figuras históricas vinculadas al Grupo Cali— cerraran la jornada musical de la noche, el espectáculo no terminó.
El descargo oficial por la suspensión del show sorpresa para Lionel Messi
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A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación de cumbia emitió un comunicado para llevar claridad a los fanáticos y explicar los motivos por los cuales no pudieron subir al escenario montado en Núñez tras el partido de la Selección Argentina ante Benín:
- El anuncio de la cancelación: la banda aclaró de entrada que el show debió ser suspendido por "causas de fuerza mayor", aunque dejaron entrever su buen ánimo al señalar con ironía que "igualmente seguimos en el vestuario" junto al plantel.
- Disculpas al público: desde el entorno del artista expresaron sus sinceras disculpas a todas las personas que esperaban el número musical, destacando la enorme ilusión y las ganas que existían de que la presentación saliera perfecta.
- Cuestiones ajenas al grupo: el texto oficial remarcó enfáticamente que la caída del show se debió a "lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización que hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos", pidiendo la comprensión de los seguidores.
De esta manera, la esperada actuación que iba a coronar la noche con los ritmos tropicales que marcaron los años de juventud de Lionel Messi quedó trunca por inconvenientes logísticos de fuerza mayor ajenos al músico y a su equipo.
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