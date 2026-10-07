Enzo Fernández tras la despedida de Lionel Messi: "Lo que lloré, terrible"

Enzo Fernández, tras la despedida de Messi de la Selección pic.twitter.com/zETJiMzzF0 — minutouno (@minutounocom) October 7, 2026

Luego de la goleada por 3 a 0 frente a Benín y del histórico discurso que brindó el astro rosarino en el centro de la cancha, el mediocampista conversó con la prensa en la zona mixta y reconoció que le resultó imposible contener el llanto ante semejante momento.