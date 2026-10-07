Enzo Fernández tras la despedida de Lionel Messi: "Lo que lloré, terrible"
Enzo Fernández no pudo contener las lágrimas durante el discurso de Lionel Messi en el Monumental y expresó sus sensaciones tras el emotivo adiós.
La histórica y multitudinaria despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó postales inolvidables en el estadio Monumental. Entre las reacciones más sentidas del plantel campeón del mundo, la profunda emoción de Enzo Fernández acaparó todas las miradas y se volvió viral rápidamente.
El desgarrador testimonio de Enzo Fernández sobre el adiós del capitán
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Luego de la goleada por 3 a 0 frente a Benín y del histórico discurso que brindó el astro rosarino en el centro de la cancha, el mediocampista conversó con la prensa en la zona mixta y reconoció que le resultó imposible contener el llanto ante semejante momento.
- Sensaciones encontradas: el volante calificó la jornada como un "día muy emocionante" y remarcó la enorme cantidad de vivencias compartidas junto al 10.
- La reacción en pleno discurso: consultado por las cámaras que lo captaron quebrado en las tribunas, confesó sin filtro: "Lo que lloré, horrible, terrible".
- Un vínculo inolvidable: tras haber compartido la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, el exjugador de River destacó que la ausencia de Leo se sentirá profundamente en el día a día del equipo.
Para una generación de futbolistas que creció viendo a Messi y luego tuvo el privilegio de levantar la Copa del Mundo a su lado, la despedida marcó el fin de una era dorada que quedará grabada para siempre en sus carreras.
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