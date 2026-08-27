Martínez Quarta puede irse de River tras la eliminación: llegaron ofertas del exterior

A pesar de que esa opción perdió fuerza, en las últimas horas ingresó un nuevo ofrecimiento formal desde la liga de Emiratos Árabes Unidos. A diferencia de lo ocurrido semanas atrás, la eliminación internacional modificó radicalmente el escenario en Núñez: el club no pondría reparos en negociar su transferencia y el propio marcador central tampoco vería con malos ojos un cambio de aire. En caso de concretarse la venta, la dirigencia quedará habilitada para solicitar un cupo de incorporación extra ante la AFA.