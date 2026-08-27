Martínez Quarta puede irse de River tras la eliminación: llegaron ofertas del exterior
El defensor quedó en el ojo de la tormenta por sus fallos decisivos en la Copa Sudamericana. Aunque Al Sadd no mantiene su propuesta activa, desde Emiratos Árabes lo buscan.
El doloroso golpe que sufrió River tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026 ante Independiente Santa Fe sigue generando réplicas fuertes en el vestuario. Uno de los futbolistas más cuestionados por el hincha en las últimas horas es Lucas Martínez Quarta, protagonista de acciones clave en la caída del equipo.
En este contexto, y con el libro de pases del ámbito local ya cerrado pero abierto en el exterior, el futuro del zaguero parece estar cada vez más lejos de Núñez. A sus 30 años, el Chino se transformó en el centro de las críticas del público millonario.
Si bien tiene contrato firmado con la institución hasta diciembre de 2028, las dos ofertas concretas provenientes del fútbol de Medio Oriente aceleraron las conversaciones para una eventual salida en este período de transferencias. Semanas atrás, el Al Sadd de Qatar había presentado una propuesta formal consistente en un préstamo por una temporada con obligación de compra fijada en 5 millones de dólares, sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos.
Lucas Martínez Quarta, las ofertas de Asia y la eliminación de River
En aquel momento, la dirigencia desestimó el ofrecimiento para no desmantelar el plantel en plena competencia continental. No obstante, el periodista César Luis Merlo aclaró que dicha negociación por parte del conjunto qatarí expiró y ya no se encuentra vigente.
A pesar de que esa opción perdió fuerza, en las últimas horas ingresó un nuevo ofrecimiento formal desde la liga de Emiratos Árabes Unidos. A diferencia de lo ocurrido semanas atrás, la eliminación internacional modificó radicalmente el escenario en Núñez: el club no pondría reparos en negociar su transferencia y el propio marcador central tampoco vería con malos ojos un cambio de aire. En caso de concretarse la venta, la dirigencia quedará habilitada para solicitar un cupo de incorporación extra ante la AFA.
Los números de este segundo ciclo de Martínez Quarta en el club reflejan 72 partidos disputados (71 como titular), 5 goles, 5 asistencias, 21 amonestaciones y 2 expulsiones, sin haber cosechado títulos. Marcado por acciones determinantes como la roja frente a Inter en el Mundial de Clubes y el penal cometido junto a la ejecución fallida ante el conjunto colombiano, la etapa del marcador central en el club parece haber ingresado en su cuenta regresiva.
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