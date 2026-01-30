Con algunas sorpresas: el posible 11 de Claudio Úbeda para que Boca reciba a Newell's
Condicionado por una seguidilla de lesiones y con poco margen de maniobra, el entrenador ensayó un once con refuerzos como titulares y probó el mediocampo que imagina como ideal.
En Boca no hay tiempo para procesos largos ni adaptaciones graduales. La urgencia manda y Claudio Úbeda lo dejó claro en la última práctica en Boca Predio, donde ensayó una formación pensando en el cruce ante Newell’s por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Con un panorama complejo por la cantidad de futbolistas lesionados, el entrenador decidió acelerar los tiempos y apostar desde el arranque por dos incorporaciones recientes: Santiago Ascacibar y Ángel Romero, ambos con grandes chances de ser titulares.
El caso del “Ruso” aparece como el menos sorpresivo. Ascacibar llegó desde Estudiantes con rodaje, ritmo de competencia y un conocimiento claro de lo que implica jugar partidos de alta exigencia. De hecho, venía de ser titular incluso en el debut del Pincha ante Independiente, lo que facilitó su rápida inclusión en el esquema xeneize. "Sifón" lo probó como pieza clave del mediocampo, integrando el eje junto a Leandro Paredes y Ander Herrera, un tridente que ilusiona por equilibrio, jerarquía y presencia en ambas áreas.
Distinta es la situación de Ángel Romero, cuya titularidad responde más a la necesidad que a una planificación ideal. El delantero paraguayo no juega un partido oficial desde el 7 de diciembre, pero el contexto lo empuja a asumir un rol central desde su llegada. Boca no tiene hoy alternativas naturales para el puesto de centrodelantero: a la baja de Lucas Janson se suman las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, todos descartados para recibir a Newell’s.
Úbeda entiende que el mediocampo puede ser el sostén del equipo en este momento adverso. Las primeras fechas mostraron una continuidad de las dificultades del segundo semestre de 2025, especialmente en la generación de juego y la llegada al área rival. Con Paredes como organizador y Herrera como socio para mover la pelota desde atrás, la incorporación de Ascacibar busca sumar ruptura, presión alta y presencia ofensiva, un déficit que el entrenador considera clave corregir.
Según lo ensayado, la defensa se mantendría sin cambios respecto al partido en La Plata, mientras que los extremos también repetirían: Kevin Zenón, fortalecido tras una buena actuación ante Estudiantes, y Exequiel Zeballos, hoy el futbolista más desequilibrante del plantel. La idea es rodear a Romero con movilidad y velocidad para compensar la falta de variantes ofensivas.
El 11 de Boca que paró Úbeda pensando en Newell's
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
