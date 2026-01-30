Con algunas sorpresas: el posible 11 de Claudio Úbeda para que Boca reciba a Newell's

Distinta es la situación de Ángel Romero, cuya titularidad responde más a la necesidad que a una planificación ideal. El delantero paraguayo no juega un partido oficial desde el 7 de diciembre, pero el contexto lo empuja a asumir un rol central desde su llegada. Boca no tiene hoy alternativas naturales para el puesto de centrodelantero: a la baja de Lucas Janson se suman las lesiones de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, todos descartados para recibir a Newell’s.