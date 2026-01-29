Qué dijo Claudio Úbeda después de la dura derrota de Boca ante Estudiantes en La Plata
El entrenador xeneize hizo una autocrítica tras la caída ante el Pincharrata y expresó su ilusión por poder contar pronto con Santiago Ascacíbar y Ángel Romero.
La derrota de Boca por 2-1 frente a Estudiantes en La Plata dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico xeneize. Luego del encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa y no esquivó el análisis. El entrenador reconoció errores propios, destacó algunos pasajes positivos del equipo y puso el foco en la necesidad de contar cuanto antes con los refuerzos para afrontar lo que viene.
Úbeda comenzó su exposición señalando que su equipo había tenido momentos de control, especialmente en el inicio del partido. “Los primeros 25 minutos tuvimos más control de juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos”, explicó. Sin embargo, remarcó que el fútbol no perdona las desatenciones y que los errores cometidos terminaron siendo determinantes en el resultado final.
El DT hizo hincapié en las fallas defensivas, sobre todo en las jugadas de pelota parada que derivaron en los goles de Estudiantes. “Tuvimos más posesión pero el fútbol no te permite cometer errores y tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota”, sostuvo, aclarando que el equipo trabaja tanto las virtudes ofensivas como la faceta defensiva. En ese sentido, señaló que a veces las situaciones se explican por aciertos del rival y otras por equivocaciones propias.
También analizó el impacto anímico del primer gol recibido y cómo eso generó cierto desorden en la búsqueda del empate. “Creo que después del primer gol hubo algunos momentos que el equipo estuvo con las ansías de buscar el empate, un poco de descontrol y eso quizás provocó lo que se vio”, afirmó. Pese a eso, valoró las respuestas individuales de los futbolistas que ingresaron desde el banco, destacando que “entraron bien todos” y que aportaron cosas positivas en un contexto adverso.
Más allá del análisis del partido, "Sifón" proyectó lo que viene y dejó en claro su expectativa por sumar variantes en el corto plazo. El entrenador lamentó no haber podido contar aún con algunas piezas clave y se mostró ilusionado con la pronta disponibilidad de Santiago Ascacíbar y, especialmente, de Ángel Romero. “Ojalá (Ángel) pueda estar lo más pronto posible, estuvo dos entrenamientos con nosotros hasta ahora y esperemos que se pueda poner rápido a punto para poderlo usar y tenerlo presente”, expresó.
En la misma línea, agregó su deseo de poder contar con ambos para el próximo compromiso y explicó que el cuerpo técnico evaluará la evolución física de los jugadores en los días previos. La caída en La Plata dejó un golpe, pero Úbeda intentó transmitir calma y confianza, apostando a que el tropiezo sea apenas un mal partido y que, con menos errores y más alternativas, el club de la Ribera pueda mostrar una versión más sólida en lo inmediato.
