Qué dijo Claudio Úbeda después de la dura derrota de Boca ante Estudiantes en La Plata

El DT hizo hincapié en las fallas defensivas, sobre todo en las jugadas de pelota parada que derivaron en los goles de Estudiantes. “Tuvimos más posesión pero el fútbol no te permite cometer errores y tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota”, sostuvo, aclarando que el equipo trabaja tanto las virtudes ofensivas como la faceta defensiva. En ese sentido, señaló que a veces las situaciones se explican por aciertos del rival y otras por equivocaciones propias.