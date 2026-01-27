Aranda, Flores y Gelini, las joyas de la Reserva de Boca que Claudio Úbeda subió a Primera
Las múltiples lesiones en ataque obligaron al entrenador a convocar a tres juveniles para visitar a Estudiantes, que se suman a Íker Zufiaurre en un contexto de necesidad.
La seguidilla de bajas en el frente ofensivo de Boca generó un escenario tan complejo como inesperado para el inicio de la temporada. Con varios nombres importantes fuera de combate por lesión, Claudio Úbeda se vio forzado a recurrir al semillero y decidió convocar a tres futbolistas de la Reserva para el compromiso ante Estudiantes: Tomás Aranda, Leonel Flores y Gonzalo Gelini.
Los juveniles se suman a Íker Zufiaurre, quien ya tuvo minutos en el debut frente a Riestra y aparece como una alternativa concreta dentro del plantel profesional. La ausencia de referentes como Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Alan Velasco, recientemente lesionado en su rodilla izquierda, dejó a Boca con escasas opciones en ataque.
En el primer partido oficial del año, el DT ya había utilizado a Lucas Janson como centrodelantero y a Zufiaurre como variante desde el banco. Ahora, ante la continuidad del problema, decidió ampliar el abanico con tres de las promesas más destacadas de Boca Predio, conscientes de que alguno de ellos incluso podría quedar fuera del banco de suplentes.
Gonzalo Gelini, una de las apuestas de Boca
Gonzalo Gelini aparece como una de las apuestas más interesantes. Extremo zurdo de 19 años, fue una pieza clave del equipo dirigido por Mariano Herrón en el cierre de 2025. Su aporte fue decisivo en la obtención de la Copa Proyección Clausura, torneo en el que acumuló cinco goles y seis asistencias en 20 encuentros.
Potente, veloz y con facilidad para el desequilibrio en el uno contra uno, Gelini puede desempeñarse por ambas bandas y se presenta como una alternativa natural para un puesto que hoy no tiene un dueño claro. “Soy más de velocidad, de encarar. Soy un atacante que va directo al arco. El delantero siempre tiene que buscar el gol. Y si no, una asistencia a un compañero”, se definió hace poco el propio jugador, dejando en claro su perfil ofensivo.
Tomás Aranda, el talentoso enganche de la Reserva
Tomás Aranda, en tanto, representa otra clase de talento. Con apenas 18 años, el enganche se destaca por una técnica refinada y una lectura de juego que escasea en el fútbol actual. Debutó en Reserva a fines de 2024, pero fue en 2025 cuando se consolidó como una de las figuras del equipo, siendo clave en la final del Clausura Proyección ante Gimnasia y en el Trofeo de Campeones frente a Vélez.
Acumuló cuatro goles y cuatro asistencias, y su capacidad para conducir en velocidad y utilizar ambas piernas lo convierten en un proyecto muy valorado por el club, que ya lo blindó con contrato hasta diciembre de 2029.
Leonel Flores, con la versatilidad como virtud
El caso de Leonel Flores es distinto, pero igualmente significativo. El delantero de Béccar tuvo un primer semestre de 2025 muy productivo, con ocho goles en el Apertura, aunque su rendimiento cayó en la segunda mitad del año y perdió la titularidad. Sin embargo, respondió en los momentos decisivos de los playoffs, con goles clave ante Lanús y Gimnasia, y cerró la temporada con 10 tantos y una asistencia en 33 partidos.
Su versatilidad, ya que puede ocupar cualquiera de las posiciones del ataque e incluso retrasarse unos metros, le da a Úbeda una herramienta valiosa en medio de la emergencia. Para los tres juveniles, la convocatoria representa una oportunidad única en un contexto adverso. Para Boca, una prueba más de que, cuando las urgencias aprietan, el semillero vuelve a ser una respuesta confiable.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario