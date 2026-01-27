Aranda, Flores y Gelini, las joyas de la Reserva de Boca que Claudio Úbeda subió a Primera

Tomás Aranda, el talentoso enganche de la Reserva

Tomás Aranda, en tanto, representa otra clase de talento. Con apenas 18 años, el enganche se destaca por una técnica refinada y una lectura de juego que escasea en el fútbol actual. Debutó en Reserva a fines de 2024, pero fue en 2025 cuando se consolidó como una de las figuras del equipo, siendo clave en la final del Clausura Proyección ante Gimnasia y en el Trofeo de Campeones frente a Vélez.

Acumuló cuatro goles y cuatro asistencias, y su capacidad para conducir en velocidad y utilizar ambas piernas lo convierten en un proyecto muy valorado por el club, que ya lo blindó con contrato hasta diciembre de 2029.

Leonel Flores, con la versatilidad como virtud

El caso de Leonel Flores es distinto, pero igualmente significativo. El delantero de Béccar tuvo un primer semestre de 2025 muy productivo, con ocho goles en el Apertura, aunque su rendimiento cayó en la segunda mitad del año y perdió la titularidad. Sin embargo, respondió en los momentos decisivos de los playoffs, con goles clave ante Lanús y Gimnasia, y cerró la temporada con 10 tantos y una asistencia en 33 partidos.

Su versatilidad, ya que puede ocupar cualquiera de las posiciones del ataque e incluso retrasarse unos metros, le da a Úbeda una herramienta valiosa en medio de la emergencia. Para los tres juveniles, la convocatoria representa una oportunidad única en un contexto adverso. Para Boca, una prueba más de que, cuando las urgencias aprietan, el semillero vuelve a ser una respuesta confiable.