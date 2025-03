Con asistencia de Garnacho, Manchester United rescató un empate ante Real Sociedad en la Europa League

Sin embargo, la alegría del United duró poco. A los 67’, una mano de Bruno Fernandes en el área fue sancionada como penal, y Mikel Oyarzabal no falló desde los once metros, estampando el 1-1 definitivo. El empate dejó un sabor agridulce para ambos equipos: la Real Sociedad no pudo capitalizar su dominio, y el Manchester, pese a las chances generadas, se llevó un resultado que lo obliga a definir la serie en casa.

Con este marcador, la eliminatoria queda en suspenso hasta el próximo jueves 13 de marzo, cuando ingleses y españoles se enfrenten nuevamente. Para el United, la asistencia de Garnacho y el gol de Zirkzee son señales positivas, pero deberán mejorar su solidez defensiva si quieren avanzar a los cuartos de final.

¡GOL DEL PAYASO! Joshua Zirkzee recibió de Garnacho y marcó el 1-0 de Manchester United ante Real Sociedad.



Real Sociedad vs Manchester United: formaciones

l Álex Remiro; Aihen Muñoz, Nayef Aguerd, Igor Zubeldía, Martín Zubimendi; Brais Méndez, Jon Ander Olasagasti, Luka Sucic; Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Takefusa Kubo. Manchester United: André Onana; Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Victor Lindelof; Noussair Mazraoui, Manuel Ugarte, Casemiro, Diogo Dalot; Alejandro Garnacho, Joshua Zirkzee y Rasmus Höjlund. DT: Rubén Amorim.

