Con asistencia de Messi, Rodrigo de Paul marcó un golazo para el triunfo de Inter Miami en la final de la MLS
El "motorcito" se ha convertido en el héroe de la tarde de sábado para las Garzas, con un tanto que dejó al equipo de Javier Mascherano como máximo campeón.
Cuando parecía que todo terminaría en igualdad y la final de la MLS quedaría a merced de la fortuna en los penales, Rodrigo de Paul llegó para poner el 2-1 ante Vancouver Whitecaps y acercar a Inter Miami al objetivo de convertirse en campeón de la MLS Cup, un título que las Garzas hasta ahora no habían alcanzado.
Con una notoria asistencia de Lionel Messi, el "motorcito" marcó el gol a los 71 minutos, desatando la locura en el Chase Stadium.
Luego, convirtió Allende, también asistido por el astro mundial, y la alegría fue total para los de Florida, dado que el reloj ya marcaba el minuto 96 y no había vuelta atrás: Inter Miami era campeón de la MLS Cup por primera vez en su historia.
Cómo fue el duelo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps
El partido fue un verdadero duelo de conferencias, que además puso frente a frente a dos leyendas del fútbol: Lionel Messi (Inter Miami) y Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).
En el primer tiempo, Inter Miami se adelantó tempranamente, a los 7 minutos, gracias a un gol en contra del defensor colombiano Édier Ocampo, quien desvió un pase de Tadeo Allende. A pesar de ir ganando, el cuerpo técnico de Inter Miami reconoció que no tuvieron el control del balón, cediéndole la iniciativa al rival en la primera mitad. El arquero Rocco Ríos Novo fue clave con una atajada sensacional para mantener la ventaja mínima (1-0).
Luego, en el segundo parcial, Vancouver Whitecaps salió a buscar el empate, y lo consiguió a los 59 minutos a través de Ali Ahmed, desatando la incertidumbre en Fort Lauderdale (1-1). Sin embargo, la reacción del campeón no se hizo esperar, y aquí apareció la magia de Lionel Messi.
A los 70 minutos, el astro mundial robó una pelota clave en la salida de Vancouver (a Andrés Cubas) y asistió perfectamente a Rodrigo De Paul, quien definió con solvencia para volver a poner en ventaja al Inter Miami. Este fue el gol número 100 del Inter Miami en la MLS 2025.
Finalmente, en el tiempo de descuento (90'+6'), una excelsa asistencia de Messi, quien bajó el balón de pecho, fue capitalizada por Tadeo Allende, el goleador de la postemporada, para sellar el 3-1 definitivo y el título.
Con esta victoria, el Inter Miami se consagró como el mejor equipo de Estados Unidos por primera vez y Lionel Messi sumó otro título a su palmarés, alcanzando la impresionante cifra de 48 trofeos en su carrera.
