Gustavo Costas volvió a la carga en Racing: pidió el regreso de dos campeones del mundo

Fiel a su estilo frontal, el DT dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo Racing: “A De Paul y a Lautaro ya se los dije, que tienen que venir y que no se hagan los bolu… Ya está, llegó el momento, los necesitamos”. Costas, en una entrevista con ESPN, reconoció que cada mercado de pases reaviva la esperanza de repatriar a los dos campeones del mundo y admitió que él mismo se encarga de mantener viva esa expectativa que ilusiona mucho puertas adentro.