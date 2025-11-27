Gustavo Costas volvió a la carga en Racing: pidió el regreso de dos campeones del mundo
En la previa del duelo con Tigre, el DT redobló la presión y reclamó públicamente que dos campeones del mundo formados en el club vuelvan “de inmediato”.
En la antesala del cruce ante Tigre por los cuartos del Torneo Clausura, Gustavo Costas volvió a instalar un deseo que agita a todo Racing: el regreso de Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul. El entrenador los mencionó sin rodeos y afirmó que “tienen que venir ya”, pese a que ambos tienen contratos largos en el exterior y su vuelta parece lejana.
El experimentado DT no esquivó el tema y volvió a encender la ilusión en Avellaneda. En plena preparación para el duelo decisivo ante Tigre, el entrenador reclamó públicamente que el Toro y Rodrigo De Paul regresen al club que los vio nacer futbolísticamente.
Fiel a su estilo frontal, el DT dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo Racing: “A De Paul y a Lautaro ya se los dije, que tienen que venir y que no se hagan los bolu… Ya está, llegó el momento, los necesitamos”. Costas, en una entrevista con ESPN, reconoció que cada mercado de pases reaviva la esperanza de repatriar a los dos campeones del mundo y admitió que él mismo se encarga de mantener viva esa expectativa que ilusiona mucho puertas adentro.
Un deseo que choca con la realidad
Más allá del pedido del entrenador, el regreso de ambos futbolistas aparece muy lejano:
-
Rodrigo De Paul: acaba de incorporarse a Inter Miami y firmó contrato hasta 2029, por lo que su salida es improbable en el corto plazo.
Lautaro Martínez: capitán y figura del Inter de Milán, también renovó hasta 2029, siendo uno de los jugadores más importantes del club italiano.
Aunque su vuelta inmediata es difícil, Costas volvió a ponerlos en agenda y reforzó la ilusión del hincha académico, que sueña con ver a dos de sus máximos ídolos recientes otra vez jugando un partido en el Cilindro.
