Por primera vez en su historia, Inter Miami es campeón de la MLS Cup tras vencer a Vancouver Whitecaps

A los 70 minutos, el astro mundial robó una pelota clave en la salida de Vancouver (a Andrés Cubas) y asistió perfectamente a Rodrigo De Paul, quien definió con solvencia para volver a poner en ventaja al Inter Miami. Este fue el gol número 100 del Inter Miami en la MLS 2025.

Finalmente, en el tiempo de descuento (90'+6'), una excelsa asistencia de Messi, quien bajó el balón de pecho, fue capitalizada por Tadeo Allende, el goleador de la postemporada, para sellar el 3-1 definitivo y el título.

Con esta victoria, el Inter Miami se consagró como el mejor equipo de Estados Unidos por primera vez y Lionel Messi sumó otro título a su palmarés, alcanzando la impresionante cifra de 48 trofeos en su carrera.

Los goles del duelo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps

