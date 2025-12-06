Por primera vez en su historia, Inter Miami es campeón de la MLS Cup tras vencer a Vancouver Whitecaps
Si bien el duelo finalizó 3-1, Lionel Messi y Rodrigo de Paul fueron los responsables del segundo gol que, por supuesto, no tiene desperdicio.
El Inter Miami CF se consagró campeón de la Major League Soccer (MLS) 2025 al vencer a los Vancouver Whitecaps en la gran final, la MLS Cup 2025, disputada este sábado.
Las Garzas, con Lionel Messi como capitán y figura estelar, logró su primer título de la MLS en su corta historia. El equipo dirigido por Javier Mascherano se impuso por 3-1 ante Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Esta consagración es el cuarto título en la vitrina de los de Miami desde la llegada del astro mundial, sumándose a la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters' Shield 2024 y la MLS Conference Cup 2025.
El partido fue un verdadero duelo de conferencias, que además puso frente a frente a dos leyendas del fútbol: Lionel Messi (Inter Miami) y Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).
En el primer tiempo, Inter Miami se adelantó tempranamente, a los 7 minutos, gracias a un gol en contra del defensor colombiano Édier Ocampo, quien desvió un pase de Tadeo Allende. A pesar de ir ganando, el cuerpo técnico de Inter Miami reconoció que no tuvieron el control del balón, cediéndole la iniciativa al rival en la primera mitad. El arquero Rocco Ríos Novo fue clave con una atajada sensacional para mantener la ventaja mínima (1-0).
Luego, en el segundo parcial, Vancouver Whitecaps salió a buscar el empate, y lo consiguió a los 59 minutos a través de Ali Ahmed, desatando la incertidumbre en Fort Lauderdale (1-1). Sin embargo, la reacción del campeón no se hizo esperar, y aquí apareció la magia de Lionel Messi.
A los 70 minutos, el astro mundial robó una pelota clave en la salida de Vancouver (a Andrés Cubas) y asistió perfectamente a Rodrigo De Paul, quien definió con solvencia para volver a poner en ventaja al Inter Miami. Este fue el gol número 100 del Inter Miami en la MLS 2025.
Finalmente, en el tiempo de descuento (90'+6'), una excelsa asistencia de Messi, quien bajó el balón de pecho, fue capitalizada por Tadeo Allende, el goleador de la postemporada, para sellar el 3-1 definitivo y el título.
Con esta victoria, el Inter Miami se consagró como el mejor equipo de Estados Unidos por primera vez y Lionel Messi sumó otro título a su palmarés, alcanzando la impresionante cifra de 48 trofeos en su carrera.
Los goles del duelo entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario