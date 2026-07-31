Gimnasia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Tras tropezar frente a San Lorenzo, el conjunto mendocino intentará levantar cabeza frente al Tatengue, este sábado, desde las 15:30.
Por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026, Gimnasia de Mendoza medirá fuerzas ante Unión este sábado a partir de las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El conjunto mendocino busca recuperarse tras una ajustada caída en el Nuevo Gasómetro, mientras que el cuadro santafesino se presenta con un mayor rodaje físico al no haber tenido acción durante el fin de semana pasado.
El equipo dirigido por Darío Franco inició su camino en el certamen con una victoria por 1-0 sobre Central Córdoba, pero su invicto duró poco. En su posterior visita a San Lorenzo, el Blanquinegro tropezó por 1-0 tras el tanto de Rodrigo Auzmendi.
Tras el encuentro en la cancha del Ciclón, el DT de Gimnasia expresó abiertamente su enfado con la labor arbitral: “Estoy un poco fastidioso por algunas situaciones. Hubo dos penales, uno a Módica, que lo agarran de la camiseta después de un saque lateral, y después de un córner a Nacho Sabatini”.
En la vereda de enfrente, el Tatengue arriba a territorio mendocino con un descanso extra, dado que su duelo de la segunda fecha frente a Lanús debió ser aplazado por el compromiso internacional del Granate en la Copa Sudamericana. Cabe recordar que en su estreno, los comandados por Leonardo Madelón rescataron un empate 2-2 en su visita a Platense, con festejos de Juan Ludueña y Cristian Tarragona (de penal).
Probables formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Unión
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Gimnasia de Mendoza vs. Unión: datos del partido
- Hora: 15.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pablo Loustau
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: Victor Antonio Legrotaglie
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