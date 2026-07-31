Gimnasia de Mendoza vs. Unión de Santa Fe por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

En la vereda de enfrente, el Tatengue arriba a territorio mendocino con un descanso extra, dado que su duelo de la segunda fecha frente a Lanús debió ser aplazado por el compromiso internacional del Granate en la Copa Sudamericana. Cabe recordar que en su estreno, los comandados por Leonardo Madelón rescataron un empate 2-2 en su visita a Platense, con festejos de Juan Ludueña y Cristian Tarragona (de penal).