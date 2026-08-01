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Vélez vs. Independiente por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El Amalfitani se prepara para recibir uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha, ya que Vélez e Independiente llegan en lo más alto de la Zona A con seis unidades. Los detalles en la nota.

Vélez recibe al Rojo en el José Amalfitani.

Vélez recibe al "Rojo" en el José Amalfitani.

Vélez e Independiente se enfrentan este lunes por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa desde las 19, en el estadio José Amalfitani y será televisado por ESPN Premium.

Leandro Rey Hilfer será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Gerardo Lencina. Lucas Cavallero estará a cargo del VAR.

El "Fortín" llega con puntaje ideal luego de un comienzo perfecto en el campeonato. El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto debutó con una victoria por 1 a 0 frente a Instituto en Liniers y, en la segunda fecha, volvió a sumar de a tres al imponerse ante Talleres en Córdoba.

El "Rojo" de Avellaneda, por su parte, atraviesa un presente similar y también llega con seis puntos: comenzó el Clausura con un triunfo frente a Estudiantes de La Plata y ratificó su buen inicio en la segunda jornada al vencer a Newell's.

Independiente busca sumar su tercera victoria consecutiva en Liniers.

Independiente busca sumar su tercera victoria consecutiva en Liniers.

De esta manera, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros intentará dar otro paso importante en Liniers para seguir como protagonista del certamen y acercarse a los puestos de vanguardia de la tabla anual, con el objetivo de clasificar a copas internacionales en 2027.

Formaciones de Vélez vs. Independiente por Torneo Clausura 2026 - Zona A

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: José Amalfitani.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Lucas Cavallero.
  • TV: ESPN Premium.

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