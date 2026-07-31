La Conmebol evita pronunciarse sobre el conflicto que enfrenta a la FIFA con la UEFA
La entidad sudamericana evitó pronunciarse sobre el proyecto de Gianni Infantino para privatizar los derechos comerciales de torneos como el Mundial.
Mediante un comunicado conocido este viernes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dijo no haber tomado una decisión concreta respecto al proyecto denominado FIFA Forward Enterprise (FFE), que enfrenta a la Federación presidida por Gianni Infantino con la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol).
La entidad europea, como se sabe, decidió boicotear todos los eventos organizados por la FIFA luego de que trascendiera que Infantino llevaría adelante ese polémico proyecto que, en esencia, pretende privatizar los derechos comerciales de los torneos globales con el ingreso de inversores privados.
Luego de que misma actitud que la UEFA adoptaran la Concacaf (Centro y Norteamérica) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), la entidad presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez anunció que se tomará más tiempo para expresarse al respecto.
En el comunicado se expone que solicitaron “información adicional y aclaraciones” a la FIFA, que actuarán “con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración” y que iniciaron “un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro” antes de resolver qué resolución tomar: si respaldar o rechazar el proyecto de Infantino.
No obstante y bajo la consigna de “primero está el fútbol”, el ente sudamericano entiende que el desarrollo del fútbol requiere “decisiones de carácter comercial”, aunque asegura que ese tipo de decisiones deben “estar al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia”.
Así, la Conmebol decidió pedir más información relativa “al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto” impulsado por la actual conducción de la FIFA, además de haber un llamado “a la unidad de toda la familia del fútbol”.
La cruda polémica desatada por el proyecto FFE se produce a menos de un año de las elecciones en el organismo rector del fútbol mundial, cuando Infantino tratará de revalidar su autoridad para un nuevo mandato.
En efecto, está previsto para el 18 de marzo de 2027 el 77° Congreso del organismo, a celebrarse en Rabat (Marruecos), donde el suizo deberá enfrentar a la dirigencia europea, que en 2016 lo respaldó, pero ahora tiene al jeque Nasser Al-Khelaifi (dueño del PSG francés) como su candidato para quedarse con el poder.
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