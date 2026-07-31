La Conmebol evita pronunciarse sobre el conflicto que enfrenta a la FIFA con la UEFA

Así, la Conmebol decidió pedir más información relativa “al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto” impulsado por la actual conducción de la FIFA, además de haber un llamado “a la unidad de toda la familia del fútbol”.

La cruda polémica desatada por el proyecto FFE se produce a menos de un año de las elecciones en el organismo rector del fútbol mundial, cuando Infantino tratará de revalidar su autoridad para un nuevo mandato.

En efecto, está previsto para el 18 de marzo de 2027 el 77° Congreso del organismo, a celebrarse en Rabat (Marruecos), donde el suizo deberá enfrentar a la dirigencia europea, que en 2016 lo respaldó, pero ahora tiene al jeque Nasser Al-Khelaifi (dueño del PSG francés) como su candidato para quedarse con el poder.