El video viral de Hernán López Muñoz que desafió al apagón masivo que se vivió en el AMBA
El habilidoso futbolista de Argentinos Juniors realizaba una sesión de fotos que se vio interrumpida por el corte de luz.
El masivo apagón que afectó a la Ciudad y al Gran Buenos Aires este jueves no logró detener la destreza de uno de los jugadores más habilidosos de la Liga Profesional: Hernán López Muñoz se volvió tendencia por un video en pleno corte de luz.
Mientras el plantel de Argentinos Juniors realizaba la producción fotográfica para la nueva temporada, un sorpresivo corte de energía dejó el set en penumbras. Sin embargo, lejos de interrumpir su labor, López Muñoz aprovechó el momento para regalar una joya visual.
El club de La Paternal compartió a través de sus canales oficiales el registro del momento exacto del apagón. En las imágenes se ve cómo, ante la oscuridad total, el sobrino nieto de Diego Maradona continúa haciendo "jueguitos" y piruetas con la pelota con una naturalidad asombrosa, como si la falta de luz no afectara su visión de juego.
“POV: Te cortan la luz en medio de una producción. ¿A vos también te pasó?“, escribieron desde la cuenta oficial del club, acompañando el video que rápidamente cosechó miles de visualizaciones y comentarios de fanáticos maravillados por el control del mediocampista.
El propio futbolista se sumó a la movida digital respondiendo con emojis de risa y complicidad, celebrando el ingenio del equipo de prensa para transformar un desperfecto técnico en un contenido viral.
Para los hinchas del "Bicho", el video no hizo más que ratificar el gran presente de López Muñoz, quien hoy es considerado una de las piezas fundamentales del fútbol argentino por su técnica y ADN maradoniano. "Igual está durmiendo", bromeó sobre la pelota.
A pesar del inconveniente logístico que el apagón generó en el predio de entrenamiento, el clima de buen humor predominó en el plantel, que pudo completar la jornada de medios una vez que se restableció parcialmente el suministro.
