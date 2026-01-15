El video viral de Hernán López Muñoz que desafió al apagón masivo que se vivió en el AMBA

Para los hinchas del "Bicho", el video no hizo más que ratificar el gran presente de López Muñoz, quien hoy es considerado una de las piezas fundamentales del fútbol argentino por su técnica y ADN maradoniano. "Igual está durmiendo", bromeó sobre la pelota.

A pesar del inconveniente logístico que el apagón generó en el predio de entrenamiento, el clima de buen humor predominó en el plantel, que pudo completar la jornada de medios una vez que se restableció parcialmente el suministro.