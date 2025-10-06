Uno por uno, quiénes integran la "banda presidencial" de Javier Milei

javier milei acto lla

Cómo se formó la "Banda Presidencial"

La conformación de esta banda quedó en evidencia gracias a una foto compartida en la red social X por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La imagen mostraba a los integrantes durante un ensayo previo en la Quinta de Olivos, lo que confirmaba que el evento de presentación tendría una fuerte impronta de espectáculo político-musical.

Este formato de evento, que combina la presentación de sus ideas económicas y políticas plasmadas en el libro con un show, busca repetir la fórmula de espectáculo y mensaje político que ha caracterizado al actual mandatario desde antes de asumir la presidencia. La presencia de estas figuras, muchas de ellas referentes de La Libertad Avanza, refuerza el carácter de acto político masivo, que se llevó a cabo en el Movistar Arena con capacidad para 15.000 personas.