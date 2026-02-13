Franco Colapinto terminó sexto en la penúltima práctica de F1 en Bahrein

El nacido en Pilar, de 22 años, había quedado contrariado el miércoles cuando solo pudo dar 28 vueltas. Pero este viernes, en declaraciones a la prensa en Sakhir, el director de la escudería francesa, Steve Nielsen, reconoció que se trató de un error del auto y no del argentino. "Fue un error provocado por nosotros mismos del que no voy a dar ningún detalle antes de que me lo pregunten. Pero hemos aprendido de ello y seguiremos adelante", explicó.

Por eso, más allá de su ubicación en una grilla que solo contó con 11 pilotos en pista, lo importante para Colapinto fue tener actividad. El miércoles, hasta el momento de la detención, había completado 16 vueltas, a las que se sumaron otras 12 una hora más tarde, cuando regresó a la pista antes de cederle la conducción a Gasly. Así, el argentino fue el piloto que menos giró el primer día en Bahréin, agregado a lo poco que había tenido contacto con el volante durante el shakedown de Barcelona, una semana antes, en comparación con su compañero de equipo.

Horarios y cómo ver por TV el último test de Bahrein de la F1

La primera actividad fue de 4 a 8 de la mañana (hora de la Argentina), mientras que el segundo turno comenzará a las 9 y finalizará a las 13.

Disney+ transmitirá desde las 12 del mediodía las primeras imágenes de las pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin. Además, vía streaming, la plataforma F1TV también emitirá la jornada en vivo.