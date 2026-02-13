Franco Colapinto terminó sexto en la penúltima práctica de F1 en Bahrein
El piloto argentino salió a pista y dio 64 vueltas en la primera parte del día en el circuito Sakhir.
El último test de la semana en el Circuito Internacional de Bahréin se disputa este viernes, en el marco de la pretemporada de la Fórmula 1. La principal novedad para el público argentino fue el regreso de Franco Colapinto a la pista, luego de no girar durante la segunda jornada.
En estas primeras vueltas, el piloto argentino mantuvo un buen ritmo y marcó su mejor tiempo con un registro de 1:36.874, que lo ubicó sexto de manera extraoficial. Cabe destacar que el objetivo de Alpine no es hacer vueltas rápidas, sino sacar la mayor cantidad de datos para seguir creciendo.
Además, durante la sesión pudo dar 64 vueltas, varias más que el miércoles y tres más que Pierre Gasly en la jornada matutina del jueves. Fue el séptimo piloto con más giros de la sesión.
Desarrollando la planificación del equipo de Enstone, el argentino fue evolucionando en el trazado de Sakhir y en su mejor vuelta marcó 1m36s874, siendo este su mejor tiempo en la tanda matutina, quedando a 2s956 del Mercedes de George Russell, quien hizo 1m33s918 tras 78 giros rodados en la pista de 5.412 metros.
El nacido en Pilar, de 22 años, había quedado contrariado el miércoles cuando solo pudo dar 28 vueltas. Pero este viernes, en declaraciones a la prensa en Sakhir, el director de la escudería francesa, Steve Nielsen, reconoció que se trató de un error del auto y no del argentino. "Fue un error provocado por nosotros mismos del que no voy a dar ningún detalle antes de que me lo pregunten. Pero hemos aprendido de ello y seguiremos adelante", explicó.
Por eso, más allá de su ubicación en una grilla que solo contó con 11 pilotos en pista, lo importante para Colapinto fue tener actividad. El miércoles, hasta el momento de la detención, había completado 16 vueltas, a las que se sumaron otras 12 una hora más tarde, cuando regresó a la pista antes de cederle la conducción a Gasly. Así, el argentino fue el piloto que menos giró el primer día en Bahréin, agregado a lo poco que había tenido contacto con el volante durante el shakedown de Barcelona, una semana antes, en comparación con su compañero de equipo.
Horarios y cómo ver por TV el último test de Bahrein de la F1
La primera actividad fue de 4 a 8 de la mañana (hora de la Argentina), mientras que el segundo turno comenzará a las 9 y finalizará a las 13.
Disney+ transmitirá desde las 12 del mediodía las primeras imágenes de las pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin. Además, vía streaming, la plataforma F1TV también emitirá la jornada en vivo.
