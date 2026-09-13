Con gol de Ángel Di María y algunas polémicas, Rosario Central venció a Tigre y se prende en la Zona B

Los tres puntos conseguidos en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol le llevan un gran alivio al cuestionado ciclo técnico de Jorge Almirón y le permiten al Canalla prenderse de lleno en el lote de arriba de la Zona B al alcanzar las 15 unidades, dejando en tanto al conjunto de Victoria fuera de los puestos de clasificación.