Con gol de Ángel Di María y algunas polémicas, Rosario Central venció a Tigre y se prende en la Zona B
El "Canalla" venía de empatar con Newell's, y con el tanto de penal pudo cortar una seguidilla de cuatro partidos sin ganar.
Gracias a un gol de penal de Ángel Di María a los 15 minutos del complemento, sancionado a instancias del VAR y tras una jugada que generó intensos reclamos y airadas protestas en todo el plantel de Tigre, Rosario Central ganó 1-0 en condición de visitante para reencontrarse con la victoria tras cuatro partidos sin festejos en todas las competencias.
Los tres puntos conseguidos en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol le llevan un gran alivio al cuestionado ciclo técnico de Jorge Almirón y le permiten al Canalla prenderse de lleno en el lote de arriba de la Zona B al alcanzar las 15 unidades, dejando en tanto al conjunto de Victoria fuera de los puestos de clasificación.
El desarrollo del encuentro tuvo otro momento de máxima tensión arbitral cuando el delantero Enzo Copetti protagonizó un fuerte topetazo contra Villalba que los locales reclamaron airadamente como tarjeta roja directa, una acción que finalmente no fue sancionada con la expulsión por parte de la terna arbitral, avivando la polémica en una tarde caldense en la que el elenco rosarino supo abrochar un triunfo vital.
El encuentro tuvo a Andrés Merlos como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti como asistentes. Además, Gastón Monsón Brizuela esutvo a cargo del VAR.
Formaciones de Tigre vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Bruno Leyes, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
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Hora: 14:45.
Estadio: José Dellagiovanna.
Árbitro: Andrés Merlos.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
TV: TNT Sports Premium.
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