Rosario Central se sumó a los Di María y le donó camisetas oficiales al comerciante asaltado junto a su hijo
La acción solidaria que inició con el gesto de Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso se continuó en las últimas horas con una iniciativa del club.
Lo que comenzó como un hecho de violencia e impotencia tras el clásico rosarino terminó transformándose en una enorme cadena de solidaridad. Nicolás Marín, un vendedor ambulante e hincha de Rosario Central que trabaja desde hace cinco años en la intersección de Rondeau y Olivé, fue víctima de un feroz "robo piraña" perpetrado por hinchas de Newell's, en el que perdió casi la totalidad de su mercadería.
El episodio ocurrió en presencia de su hijo menor, Eloy, cuando un grupo de personas en moto identificadas con la Lepra descendió en el lugar y arrasó con las prendas y productos vinculados al club de Arroyito que la familia tenía exhibidos para la venta.
Las imágenes del ataque se viralizaron rápidamente en redes sociales, provocando el repudio generalizado de la comunidad.
El apoyo del pueblo auriazul y un regalo especial
Frente al difícil momento, la reacción de los hinchas de Central no se hizo esperar. La comunidad se movilizó de inmediato con aportes económicos y colaboraciones para ayudar a la familia a salir adelante. A la ola solidaria se sumó la familia de Ángel Di María. Su esposa, Jorgelina Cardoso, tuvo un emotivo gesto al ponerse en contacto con la víctima para regalarle una camiseta autografiada por el histórico delantero de la Selección Argentina.
Por su parte, la dirigencia de Rosario Central también tomó cartas en el asunto y aportó una importante cantidad de camisetas oficiales de la institución. El objetivo de la donación es que Nicolás pueda comerciarlas de inmediato y así recuperar el capital de trabajo que le fue arrebatado.
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