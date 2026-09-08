Rosario Central se sumó a los Di María y le donó camisetas oficiales al comerciante asaltado junto a su hijo.

El apoyo del pueblo auriazul y un regalo especial

Frente al difícil momento, la reacción de los hinchas de Central no se hizo esperar. La comunidad se movilizó de inmediato con aportes económicos y colaboraciones para ayudar a la familia a salir adelante. A la ola solidaria se sumó la familia de Ángel Di María. Su esposa, Jorgelina Cardoso, tuvo un emotivo gesto al ponerse en contacto con la víctima para regalarle una camiseta autografiada por el histórico delantero de la Selección Argentina.