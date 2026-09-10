Fanático total: le puso "Rosario Central" a su hija y se hizo viral tras el clásico con Newell's

Durante su cobertura en los accesos al estadio, la cronista se acercó a hablar con una pequeña hincha canalla y le preguntó su nombre. La respuesta de la menor dejó atónita a la conductora y a todos los presentes: se llama Rosario Central Rodríguez. La escena no tardó en replicarse de manera masiva en las plataformas digitales, despertando una ola de comentarios, sorpresa y sonrisas entre los fanáticos del fútbol.