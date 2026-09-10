Fanático total: le puso "Rosario Central" a su hija y se hizo viral tras el clásico con Newell's
En la previa del partido en Arroyito, Sofi Martínez entrevistó a una pequeña hincha que lleva el nombre exacto del club de sus amores y el video causó furor.
El folklore y la pasión del fútbol argentino no suelen tener límites razonables, y la previa del clásico rosarino volvió a dejar una prueba irrefutable de ello. En medio del color, las camisetas y la tensión habitual que rodea a uno de los partidos más fervientes del país, una breve entrevista realizada por la periodista Sofía Martínez se convirtió en un fenómeno viral al revelar una historia tan insólita como simpática.
Durante su cobertura en los accesos al estadio, la cronista se acercó a hablar con una pequeña hincha canalla y le preguntó su nombre. La respuesta de la menor dejó atónita a la conductora y a todos los presentes: se llama Rosario Central Rodríguez. La escena no tardó en replicarse de manera masiva en las plataformas digitales, despertando una ola de comentarios, sorpresa y sonrisas entre los fanáticos del fútbol.
Rosario Central, Sofía Martínez y el clásico rosarino: la historia del insólito nombre
Lejos de esconder el motivo detrás de semejante elección, el padre de la niña tomó la palabra ante los micrófonos para explicar el origen de la locura. Según contó el hombre, la decisión de bautizarla con la denominación exacta del club de Arroyito nació mucho antes del nacimiento de la nena, impulsado por un fanatismo desmedido que decidió inmortalizar en el Documento Nacional de Identidad de su hija.
A pesar de lo particular del nombre, la propia protagonista aseguró ante las cámaras sentirse "orgullosa" del legado futbolero que lleva en su DNI. Por su parte, el progenitor aclaró con cierta picardía que la familia le dio la libertad de modificar su segundo nombre al cumplir la mayoría de edad, aunque entre risas reconoció que "parece que no" tiene ninguna intención de cambiárselo.
El video se transformó rápidamente en uno de los contenidos más compartidos del fin de semana. En medio de un clima de fiesta y expectativa por el clásico de la ciudad, la pequeña Rosario Central terminó convirtiéndose en la gran estrella de la jornada sin necesidad de tocar la pelota.
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