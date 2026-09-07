La familia de Ángel Di María tuvo un gran gesto con un vendedor ambulante asaltado

En medio de momentos difíciles marcados por la violencia y la inseguridad, las acciones que devuelven la esperanza siempre merecen ser destacadas. Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, tuvo un emotivo gesto con Nicolás Marín, un trabajador ambulante de Rosario Central que fue brutalmente atacado y robado por un grupo de hinchas de Newell's Old Boys.