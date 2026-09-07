La familia de Ángel Di María tuvo un gran gesto con un vendedor ambulante asaltado
Jorgelina Cardoso se acercó al puesto y tuvo un especial detalle con el comerciante, que había sido asaltado por hinchas de Newell’s junto a su hijo....
En medio de momentos difíciles marcados por la violencia y la inseguridad, las acciones que devuelven la esperanza siempre merecen ser destacadas. Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, tuvo un emotivo gesto con Nicolás Marín, un trabajador ambulante de Rosario Central que fue brutalmente atacado y robado por un grupo de hinchas de Newell's Old Boys.
Nicolás trabaja desde hace seis años en la tradicional esquina rosarina de Rondeau y Olivé, donde vende sus productos junto a su hijo. Lamentablemente, días atrás, su puesto sufrió un violento ataque por parte de fanáticos rivales, quienes le robaron y destruyeron la mercadería con la que se gana la vida día a día.
Al enterarse de la situación, Jorgelina Cardoso decidió acercarse personalmente hasta el puesto de trabajo de Nicolás. Lejos de quedarse en un mensaje virtual, se hizo presente para regalarle una camiseta oficial de Ángel Di María, un obsequio que conmovió profundamente al comerciante y a su familia, transformando un trágico episodio en un momento de gran emoción y apoyo incondicional.
La familia de Ángel Di María tuvo un gran gesto con un vendedor ambulante asaltado
Cómo colaborar con Nicolás Marín, el hincha de Rosario Central que necesita ayuda
Tras la viralización del caso y el noble gesto de la familia Di María, la comunidad futbolera y los vecinos de Rosario se unieron para ayudarlo a recuperar su inversión y volver a empezar de la mejor manera posible. Aquellas personas que deseen colaborar económicamente para que Nicolás pueda reponer la mercadería perdida, pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta:
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Alias de Mercado Pago: nicolasmarin123
Titular: Nicolás Marín
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