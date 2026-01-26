Con gol de debutante Nasif, Platense abrió la segunda fecha con un triunfo ante Instituto
El pibe de River le dio la victoria al "Calamar" ante la "Gloria" este lunes por la segunda fecha del torneo, y quedó como líder de la zona.
Platense se impuso 2-1 ante Instituto este lunes en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
Luego de un estreno sin goles frente a Unión en Santa Fe, el equipo de Vicente López pudo hacerse fuerte en su casa y conseguir su primera victoria del año ante un rival que llegaba golpeado tras caer en Córdoba frente a Vélez.
Franco Zapiola había adelantado al "Calamar" a la media hora de juego, aprovechando un error defensivo; y el pibe Tomás Nasif, a préstamo de River, puso el 2-1 definitivo a los 30 del complemento, dos minutos después del empate parcial de Luna.
El conjunto dirigido por Walter Zunino atraviesa un momento particular en su historia. El "Marrón" inició una temporada inédita, marcada por el desafío de afrontar una triple competencia: no solo defiende el título conseguido recientemente, sino que además se prepara para su debut absoluto en la Copa Libertadores, un hecho sin precedentes para la institución.
En ese contexto, la dirigencia apostó a una profunda renovación del plantel, con la llegada de 14 incorporaciones, de las cuales nueve ya tuvieron su estreno oficial en la primera jornada del campeonato.
Más allá de no haber logrado el triunfo en Santa Fe, dejó sensaciones alentadoras, especialmente desde lo defensivo. El equipo mostró orden, solidez en el fondo y consiguió mantener el arco en cero, un aspecto valorado por el cuerpo técnico pensando en la seguidilla de partidos que se avecina.
Los goles de Platense 2 - Instituto 1
Platense vs. Instituto: formaciones
- Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.
- Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.
Platense vs. Instituto: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- VAR: Yamil Possi.
- TV: ESPN Premium.
