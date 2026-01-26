Con gol de debutante Nasif, Platense abrió la segunda fecha con un triunfo ante Instituto

Más allá de no haber logrado el triunfo en Santa Fe, dejó sensaciones alentadoras, especialmente desde lo defensivo. El equipo mostró orden, solidez en el fondo y consiguió mantener el arco en cero, un aspecto valorado por el cuerpo técnico pensando en la seguidilla de partidos que se avecina.

Los goles de Platense 2 - Instituto 1

Platense vs. Instituto: formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino .

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. . Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Platense vs. Instituto: otros datos

Hora: 17:00.

17:00. Estadio: Ciudad de Vicente López.

Ciudad de Vicente López. Árbitro: Bruno Amiconi.

Bruno Amiconi. VAR: Yamil Possi.

Yamil Possi. TV: ESPN Premium.