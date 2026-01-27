Huracán vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Globo" y la "Lepra" mendocina se miden mano a mano en Parque Patricios, por la segunda fecha del certamen nacional.
En el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Huracán e Independiente Rivadavia se enfrentan este martes en Parque Patricios.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Juan Pafundi. Se podrá ver por ESPN Premium.
Huracán inició su camino en el certamen con un empate con sabor a poco en su visita a Banfield, en un encuentro que contó con el color de ambas hinchadas gracias a la autorización de público visitante.
El equipo de Diego Martínez estuvo cerca de la derrota, pero la aparición de Jordy Caicedo a los 34 minutos del segundo tiempo rescató una igualdad agónica. Ahora, el Globo buscará revalidar ese punto intentando hacerse fuerte en su estadio para conseguir el primer triunfo del ciclo.
Independiente Rivadavia, en tanto, llega con el impulso de un debut victorioso pero no exento de suspenso. La Lepra mendocina venció 2-1 a Atlético Tucumán en un final para el infarto: el tanto del triunfo, convertido por Alejo Osella, requirió una extensa revisión del VAR para constatar que el balón hubiera traspasado la línea de meta en su totalidad.
Tras la confirmación arbitral, el conjunto cuyano se quedó con las tres unidades y desembarca en este nuevo compromiso con la tranquilidad de haber arrancado el 2026 con el pie derecho.
Formaciones de Huracán vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2026
Huracán: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Diego Martínez.
Independiente Rivadavia: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alfredo Berti.
Datos de Huracán vs. Independiente Rivadavia
- Hora: 20:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pafundi
- VAR: Felipe Viola
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó
