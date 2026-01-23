Unión y Platense debutaron con un empate sin goles

En tanto, Platense se prepara para un 2026 que marcará un hito en su historia con su primera participación en la Copa Libertadores. Para afrontar el triple frente, el "Calamar" concretó 12 incorporaciones, destacándose los nombres de Juan Gauto, Leonardo Heredia y Santiago Quirós, movimientos necesarios para suplir la sensible baja de su goleador Ronaldo Martínez, transferido a Talleres.