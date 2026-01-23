Unión y Platense debutaron con un empate sin goles
El "Tatengue" y el "Calamar" repartieron unidades en Santa Fe, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.
Unión de Santa Fe y Platense igualaron 0-0 este jueves por la noche en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
No pasó demasiado en el Estadio 15 de Abril, donde el "Tantengue" y el "Calamar" terminaron repartiendo unidades.
Unión llegaba al debut tras una pretemporada positiva en Uruguay, donde participó de la Serie Río de La Plata con un saldo invicto: venció 2-1 a Alianza Lima con tantos de Julián Palacios y Sergio Peña (en contra), y empató 1-1 frente a Defensor Sporting con un gol de Emilio Giaccone.
En tanto, Platense se prepara para un 2026 que marcará un hito en su historia con su primera participación en la Copa Libertadores. Para afrontar el triple frente, el "Calamar" concretó 12 incorporaciones, destacándose los nombres de Juan Gauto, Leonardo Heredia y Santiago Quirós, movimientos necesarios para suplir la sensible baja de su goleador Ronaldo Martínez, transferido a Talleres.
Formaciones de Unión vs. Platense por el Torneo Apertura 2026
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Carol Madelón.
Platense: Nicolás Sumavil o Brian Bustos; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Leonel Picco, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.
Cómo ver en vivo Unión vs. Platense
La televisación estará a cargo de TNT Sports y la plataforma HBO Max. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
