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Con gol del Flaco López, Palmeiras pisó fuerte en el Maracaná ante Fluminense, pero la serie quedó abierta

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El "Verdao" se impuso 2-1 este miércoles en la ida por las semifinales de la Copa Libertadores. El delantero argentino marcó el 1-0 parcial.

Con gol del Flaco López

Con gol del Flaco López, Palmerias pisó fuerte en el Maracaná ante Fluminense, pero la serie quedó abierta

En el inicio de los cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026, Palmeiras dio un paso firme hacia la gran final tras conseguir un valioso triunfo como visitante por 2-1 frente a Fluminense en el imponente Estadio Maracaná, aunque la serie quedó abierta.

El conjunto paulista golpeó en los momentos justos y supo golpear a domicilio gracias a los tantos del argentino José Manuel "Flaco" López y de Marlon, poniéndose en ventaja de cara a la definición de la serie.

Pese al dominio exhibido por el "Verdão" durante gran parte del trámite, el local no bajó los brazos y encontró un premio sobre el cierre del encuentro. En el tramo final, Natã anotó el descuento para el "Flu", un gol clave que achica las distancias y mantiene con vida las esperanzas del conjunto carioca.

Con este resultado, Palmeiras llegará al partido de vuelta en San Pablo con la ventaja a su favor y la posibilidad de clasificar con tan solo empatar. Por su parte, Fluminense estará obligado a ganar en condición de visitante por dos o más goles para revertir la historia, o por un gol de diferencia para forzar la definición desde el punto del penal.

El "Flu", campeón de la Libertadores en 2023, alcanzó las semifinales tras eliminar a Platense en los cuartos de final. El equipo brasileño se impuso por 2-0 en el Maracaná y, pese a caer por 2-1 en la revancha disputada en Vicente López, consiguió avanzar con un resultado global de 3-2.

Por su parte, Palmeiras llega a esta instancia luego de superar a Cerro Porteño en los octavos de final y a Liga de Quito en los cuartos.

Formaciones de Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Julián Millán, Guilherme Arana; Martinelli, Nonato, Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Rodrigo Castillo y Yeferson Soteldo. DT: Marcão.
  • Palmeiras: Carlos Miguel; Antonio Barboza, Gustavo Gómez, Murilo; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias, Joaquín Piquerez; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: Maracaná.
  • Árbitro: Facundo Tello.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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