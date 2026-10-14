Con gol del Flaco López, Palmeiras pisó fuerte en el Maracaná ante Fluminense, pero la serie quedó abierta
El "Verdao" se impuso 2-1 este miércoles en la ida por las semifinales de la Copa Libertadores. El delantero argentino marcó el 1-0 parcial.
En el inicio de los cruces de semifinales de la Copa Libertadores 2026, Palmeiras dio un paso firme hacia la gran final tras conseguir un valioso triunfo como visitante por 2-1 frente a Fluminense en el imponente Estadio Maracaná, aunque la serie quedó abierta.
El conjunto paulista golpeó en los momentos justos y supo golpear a domicilio gracias a los tantos del argentino José Manuel "Flaco" López y de Marlon, poniéndose en ventaja de cara a la definición de la serie.
Pese al dominio exhibido por el "Verdão" durante gran parte del trámite, el local no bajó los brazos y encontró un premio sobre el cierre del encuentro. En el tramo final, Natã anotó el descuento para el "Flu", un gol clave que achica las distancias y mantiene con vida las esperanzas del conjunto carioca.
Con este resultado, Palmeiras llegará al partido de vuelta en San Pablo con la ventaja a su favor y la posibilidad de clasificar con tan solo empatar. Por su parte, Fluminense estará obligado a ganar en condición de visitante por dos o más goles para revertir la historia, o por un gol de diferencia para forzar la definición desde el punto del penal.
El "Flu", campeón de la Libertadores en 2023, alcanzó las semifinales tras eliminar a Platense en los cuartos de final. El equipo brasileño se impuso por 2-0 en el Maracaná y, pese a caer por 2-1 en la revancha disputada en Vicente López, consiguió avanzar con un resultado global de 3-2.
Por su parte, Palmeiras llega a esta instancia luego de superar a Cerro Porteño en los octavos de final y a Liga de Quito en los cuartos.
Formaciones de Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Julián Millán, Guilherme Arana; Martinelli, Nonato, Lucho Acosta; Agustín Canobbio, Rodrigo Castillo y Yeferson Soteldo. DT: Marcão.
- Palmeiras: Carlos Miguel; Antonio Barboza, Gustavo Gómez, Murilo; Agustín Giay, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias, Joaquín Piquerez; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Maracaná.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Silvio Trucco.
- TV: Fox Sports y Disney+ Premium.
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