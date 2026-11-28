Ni Xuper TV ni Roja Directa: cómo ver EN VIVO la final de la Copa Libertadores 2026 de Estudiantes y Palmeiras
Conocé las opciones legales y seguras para ver en vivo la Final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes y Palmeiras por TV y streaming en Argentina.
Para quienes buscan una alternativa segura y legal sin recurrir a plataformas piratas ni enlaces maliciosos para seguir en vivo la Final de la Copa Libertadores 2026, el cruce decisivo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras contará con transmisión abierta en televisión y cobertura oficial vía streaming. El encuentro se disputa este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
Dónde ver EN VIVO la Final de la Libertadores 2026 por TV y online
En la República Argentina, los hinchas cuentan con distintas vías oficiales para seguir la definición tanto por televisión gratuita como a través de suscripción digital:
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Por televisión abierta y cable (Telefe): la transmisión oficial en vivo estará disponible de manera gratuita por aire y en los distintos cableoperadores a través del Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), Canal 10 en Telecentro (Digital), y Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 (HD).
Por Internet y streaming (Disney+): el partido también se emitirá online mediante la plataforma Disney+, que ofrece los planes Disney+ Estándar (catálogo completo junto a los canales lineales de ESPN e ESPN3, aunque sin eventos exclusivos), Disney+ Estándar con anuncios (disponible mediante el nivel 6 de Mercado Libre) y Disney+ Premium, que incluye la totalidad de los canales básicos y los eventos deportivos exclusivos de ESPN en vivo.
A qué hora empieza Estudiantes vs. Palmeiras país por país
El pitazo inicial en la capital uruguaya está programado para el cierre de la tarde en el Cono Sur, con los siguientes husos horarios internacionales:
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17:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
16:00 horas: Bolivia y Venezuela.
15:00 horas: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este - ET).
14:00 horas: México y Estados Unidos (Central - CT).
13:00 horas: Estados Unidos (Montaña - MT).
12:00 horas: Estados Unidos (Pacífico - PT).
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