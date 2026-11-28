Para quienes buscan una alternativa segura y legal sin recurrir a plataformas piratas ni enlaces maliciosos para seguir en vivo la Final de la Copa Libertadores 2026, el cruce decisivo entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras contará con transmisión abierta en televisión y cobertura oficial vía streaming. El encuentro se disputa este sábado 28 de noviembre desde las 17:00 horas en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.